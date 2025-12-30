Podcast
Nuevo León

Atención comunitaria alcanza a 1,7 millones de personas en 2025

La Secretaría de Igualdad consolidó su modelo comunitario con Estaciones de Servicio Público que acercaron trámites, salud y apoyos a la población vulnerable

  • 30
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado consolidó este 2025 su modelo de atención comunitaria, logrando impactar a 1.7 millones de personas a través de las Estaciones de Servicio Público.

Esta estrategia, liderada por la secretaria Martha Herrera, ha logrado concentrar en un solo punto trámites gubernamentales, servicios sociales y apoyos directos, facilitando el acceso a la población más vulnerable de Nuevo León.

Un modelo de atención consolidado

Desde el inicio de la actual administración, la Secretaría ha realizado más de 1,100 Estaciones de Servicio Público, convirtiéndose en un referente de colaboración entre los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y el sector privado.

“Durante 2025 se benefició a más de 127,000 personas a través de programas sociales y fueron otorgados más de 252,000 servicios.

“A través de los eventos realizados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, 1.2 millones de personas fueron afiliadas a la tarjeta Cuidar tu Salud”, informó la secretaría a través de un comunicado. 

Con estas acciones, Nuevo León reafirma su compromiso con la inclusión, llevando las dependencias estatales directamente a las colonias y municipios para eliminar las barreras de atención ciudadana.

Resultados clave del 2025

Durante el presente año, la Secretaría de Igualdad e Inclusión llevó a cabo 289 estaciones, con los siguientes resultados:

  • Alcance social: Más de 127,000 personas fueron beneficiadas directamente por programas sociales.
  • Servicios otorgados: Se brindaron más de 252,000 atenciones, que incluyen asesoría legal, orientación para personas con discapacidad y atención médica.
  • Salud visual y auditiva: Se realizó la entrega gratuita de 10,200 lentes y 3,090 aparatos auditivos, además de consultas de optometría.
  • Seguridad médica: Un hito del año fue la afiliación de 1.2 millones de personas a la tarjeta "Cuidar tu Salud", garantizando el acceso a servicios preventivos y médicos.

