Acerca Igualdad programas a mujeres privadas de su libertad

La Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló una estación de atención comunitaria en el Centro de Reinserción Social Femenil acercando programas, servicios y acompañamiento a mujeres privadas de su libertad y a sus familias.

Ante más de 250 asistentes, Martha Herrera, titular de Igualdad, destacó el compromiso del gobierno del estado de fortalecer la inclusión y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

“De lo único que están privadas las personas que están aquí es de su libertad. Los demás derechos hay que garantizarlos y eso es lo que venimos a hacer: acercar los programas, trámites y servicios, pero sobre todo brindar el acompañamiento necesario para que nadie se sienta sola”, afirmó Herrera.

Con la estrategia estatal se han realizado más de 960 ediciones de estaciones de atención comunitaria, con más de un millón de atenciones en beneficio de 250,000 personas en los 51 municipios de Nuevo León.

Durante la jornada, autoridades estatales recorrieron los módulos instalados, donde se ofreció información, asesorías y apoyos directos, además de espacios de diálogo en los que las mujeres compartieron sus necesidades y testimonios.

En el evento también estuvieron César Daniel Ramírez Acevedo, comisario general de la agencia de administración penitenciaria; Carlos Manuel Cuevas, director general del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León; Marco Antonio de la Garza, presidente de Faro en el Camino A.C; Silvia Paola Uribe, directora del Cereso Femenil y Gabriela Muñoz, subsecretaria de Diversidad e Inclusión Social de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Comentarios