Cerrar X
Acerca_Igualdad_programas_a_mujeres_privadas_de_su_libertad_ba1dd3abbd
Nuevo León

Acerca Igualdad programas a mujeres privadas de su libertad

Con la estrategia estatal se realizaron 960 ediciones de estaciones de atención comunitaria, con más de un millón de atenciones en beneficio de 250,000 personas

  • 24
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló una estación de atención comunitaria en el Centro de Reinserción Social Femenil acercando programas, servicios y acompañamiento a mujeres privadas de su libertad y a sus familias.

Ante más de 250 asistentes, Martha Herrera, titular de Igualdad, destacó el compromiso del gobierno del estado de fortalecer la inclusión y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Acerca Igualdad programas a mujeres privadas de su libertad

“De lo único que están privadas las personas que están aquí es de su libertad. Los demás derechos hay que garantizarlos y eso es lo que venimos a hacer: acercar los programas, trámites y servicios, pero sobre todo brindar el acompañamiento necesario para que nadie se sienta sola”, afirmó Herrera.

Con la estrategia estatal se han realizado más de 960 ediciones de estaciones de atención comunitaria, con más de un millón de atenciones en beneficio de 250,000 personas en los 51 municipios de Nuevo León.

Acerca Igualdad programas a mujeres privadas de su libertad

Durante la jornada, autoridades estatales recorrieron los módulos instalados, donde se ofreció información, asesorías y apoyos directos, además de espacios de diálogo en los que las mujeres compartieron sus necesidades y testimonios.

En el evento también estuvieron César Daniel Ramírez Acevedo, comisario general de la agencia de administración penitenciaria; Carlos Manuel Cuevas, director general del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León; Marco Antonio de la Garza, presidente de Faro en el Camino A.C; Silvia Paola Uribe, directora del Cereso Femenil y Gabriela Muñoz, subsecretaria de Diversidad e Inclusión Social de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

feb33b6f9039c8460f77a1e2fdd0c07571357d35w_a190e9c892
Bad Bunny agrega intérprete de lenguaje de señas a su gira
Firma_Secretaria_de_Igualdad_convenio_con_Universidad_Ciudadana_a5a1b04a06
Firma Secretaría de Igualdad convenio con Universidad Ciudadana
nl_waldo_fernandez_207c0bd915
Piden flexibilidad laboral para papás de niños con discapacidad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_21_at_6_05_21_PM_436dbbc288
Descifran pensamientos y los convierten en lenguaje
Se_forma_tormenta_tropical_Juliette_en_costas_del_Pacifico_803e2d9f26
Se forma tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico
Dan_298_anos_de_carcel_a_uno_de_los_asesinos_del_hijo_de_Javier_Sicilia_f1db8889e1
Dictan 298 años de cárcel por asesinar a hijo de Javier Sicilia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T113131_162_04bc7a25f0
Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
publicidad
×