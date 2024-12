Estafa masiva: suplantan identidad de financieras

En el transcurso de 2024, al menos 14 entidades financieras en Monterrey han reportado haber sido víctimas de la usurpación de identidad.

Los criminales, aprovechando la confianza que estas instituciones generan, se apropian de su identidad oficial para estafar a individuos que buscan financiamiento para vehículos o viviendas.

Este tipo de engaño no sólo perjudica la reputación de las entidades, sino que también compromete el patrimonio de los ciudadanos. Entre las instituciones afectadas se encuentran Banco Multiva, SA Institución de Banca Múltiple y Banco Santander México SA, Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Santander México.

Cabe precisar que estos incidentes resaltan la urgencia de adoptar medidas más efectivas para proteger la identidad corporativa y prevenir este tipo de delitos.

La usurpación de identidad en el sector financiero no es un problema reciente, pero su aumento en Monterrey ha alertado tanto a las autoridades como a las propias instituciones. Los criminales emplean métodos avanzados para hacerse pasar por representantes legítimos de estas instituciones, aprovechándose de la falta de conocimiento de algunos clientes sobre los procedimientos oficiales.

Además, los estafadores están utilizando métodos cada vez más sofisticados para ganar la confianza de sus víctimas y robarles su dinero.

Entre las estrategias más comunes se encuentran la suplantación visual y nominal, solicitudes por canales inseguros, cobro de anticipos y desaparición tras el pago.

Los delincuentes imitan nombres, logotipos y páginas oficiales de instituciones financieras, modificando pequeños detalles para parecer auténticos. Esta suplantación visual y nominal es una de las tácticas más efectivas para engañar a las víctimas, quienes creen estar interactuando con entidades legítimas.

De igual forma, los estafadores contactan a las víctimas a través de canales inseguros como WhatsApp, redes sociales o aplicaciones móviles no oficiales, solicitando datos personales que luego utilizan para sus fraudes.

Otra estrategia común es el cobro de anticipos. Los estafadores exigen depósitos anticipados por conceptos como gastos de apertura, fianzas o mensualidades, que pueden alcanzar hasta el 10% del supuesto crédito. Una vez que la víctima realiza el depósito, los estafadores desaparecen, dejando a las víctimas sin respuesta ni forma de recuperar su dinero.

Recomendaciones a seguir contra este tipo de fraude

Para protegerse de estas prácticas fraudulentas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emite una serie de recomendaciones. En primer lugar, nunca pagues por adelantado; las instituciones financieras legales no solicitan dinero antes de otorgar un crédito. Además, verifica en el SIPRES (Sistema de Información de Prestadores de Servicios Financieros) el registro oficial de entidades financieras para confirmar su legitimidad.

La Condusef también advierte sobre no compartir información sensible. Evita proporcionar datos personales, números de tarjetas o documentos oficiales a través de redes sociales o aplicaciones móviles no verificadas. Asimismo, consulta páginas seguras; revisa que las páginas de internet comiencen con "https://", lo que garantiza un protocolo de seguridad adecuado. Finalmente, no firmes documentos sin leerlos; asegúrate de entender completamente las condiciones antes de aceptar cualquier contrato.

Además de la usurpación de financieras, otro esquema de fraude creciente son las llamadas “montadeudas”. En estas prácticas, se ofrecen créditos fáciles a través de aplicaciones móviles que, en lugar de otorgar un servicio legítimo, imponen condiciones abusivas y acceden de manera ilegal a los datos personales de los usuarios.

