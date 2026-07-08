Nuevo León Inicio / Nuevo León / Exhorta Mijes a que las ciudades crezcan con orden Exhorta Mijes a que las ciudades crezcan con orden Desde Salinas Victoria, el morenista llamó a consolidar un desarrollo ordenado que frene el crecimiento desmedido y garantice mejores condiciones de vida Por Carlos Nava | 08 Julio 2026

Durante su visita a la región del Valle de las Salinas, Andrés Mijes afirmó de manera contundente que el crecimiento económico solo es sinónimo de bienestar cuando se construye bajo un modelo de planeación estratégica y justicia social. Desde el municipio de Salinas Victoria, el aspirante a Coordinador de la Defensa Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional hizo un llamado urgente a consolidar un desarrollo ordenado que ponga freno al crecimiento desmedido y garantice, de manera prioritaria, mejores condiciones de vida para las familias de Nuevo León. "El éxito de un municipio debe reflejarse en beneficios reales para la población", señaló Mijes, alineando su visión con el Plan México impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La apuesta por la "4T Norteña"

El político destacó que el proyecto de la "4T Norteña" promueve una visión integral donde la llegada de inversiones y el auge económico no dejen rezagadas a las comunidades. En ese sentido, puntualizó que el avance del estado debe estar estrictamente acompañado por el fortalecimiento de cuatro ejes fundamentales:

Infraestructura digna y moderna.

Movilidad eficiente para los trabajadores.

Servicios públicos de calidad.

Mayores oportunidades de desarrollo para toda la población.

Finalmente, Andrés Mijes reiteró que el objetivo central de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en la entidad es impulsar un Nuevo León equilibrado. "Debemos avanzar con planeación para que todos los municipios progresen de manera justa, sin dejar a nadie atrás", concluyó.