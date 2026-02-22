Podcast
Nacional

Iglesia exhorta a la calma por violencia en México

La CEM llamó a los ciudadanos a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, con el objetivo de evitar la difusión de rumores

  • 22
  • Febrero
    2026

Ante los recientes hechos de violencia registrados en distintos estados del país, la Iglesia católica en México emitió un llamado público a la calma y a la construcción de paz, en medio del contexto de inseguridad que ha generado preocupación social.

El posicionamiento fue respaldado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y por la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien exhortó a la ciudadanía a mantener la serenidad y trabajar por el bien común.

En su mensaje, los obispos pidieron a la población actuar con prudencia y responsabilidad, evitando situaciones que puedan poner en riesgo su integridad y atendiendo las indicaciones emitidas por las autoridades civiles.

El cardenal Carlos Aguiar Retes subrayó la importancia de fortalecer la unidad social en momentos complejos y reiteró el compromiso de la Iglesia con la promoción de la paz.

Asimismo, la CEM llamó a los ciudadanos a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, con el objetivo de evitar la difusión de rumores que generen desinformación o alarma.

Oración y solidaridad como respuesta

Además del llamado a la prudencia, la Iglesia invitó a intensificar la oración por la paz en México, tanto en parroquias como en los hogares, como muestra de acompañamiento espiritual ante la situación de violencia.

El Episcopado señaló que la oración debe ir acompañada de acciones de solidaridad, fraternidad y apoyo a las comunidades afectadas, reforzando el tejido social en medio de la adversidad.

También expresó cercanía con las familias que han vivido momentos de temor, reiterando su disposición para brindar acompañamiento pastoral.

Unidad y cohesión social ante la adversidad

La Iglesia insistió en que los episodios de violencia deben enfrentarse con cohesión social, diálogo y compromiso compartido. En ese sentido, reiteró su llamado a no ceder ante el miedo y a fortalecer los lazos comunitarios como base para una convivencia pacífica.

Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas orientadas a la reconciliación, la justicia y la paz social en el país.


