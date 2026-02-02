Podcast
Pide Protección Civil no bajar la guardia ante bajas temperaturas

Protección Civil de Nuevo León exhorta a la población a no bajar la guardia ante el frío, pese a que las condiciones climatológicas no han sido tan drásticas

  • 02
  • Febrero
    2026

Aunque las condiciones climatológicas no han sido tan drásticas como en semanas anteriores, Protección Civil del estado exhortó a la población a no bajar la guardia ante las bajas temperaturas que aún se registran. 

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, señaló que, si bien hasta el momento se mantiene un saldo blanco, es importante no confiarse, pues la temporada invernal continúa activa. 

“Es importante no bajar la guardia, afortunadamente, llevamos un saldo blanco tanto en personas en situación de calle como en incidentes ocasionados por los frentes fríos”, expresó el funcionario durante el operativo Carrusel implementado la mañana de este lunes. 

De acuerdo con Protección Civil, la temperatura mínima registrada fue de 9 grados. Cavazos recordó que los meses de enero y febrero suelen ser los más intensos del invierno, por lo que se prevé la llegada de más frentes fríos. 

Asimismo, hizo un llamado especial a proteger a los sectores más vulnerables, como menores de edad, personas adultas mayores y mascotas. 

Finalmente, reiteró las recomendaciones de seguridad para mitigar el frío, entre ellas evitar el uso de hornillas, anafres o braseros dentro de las viviendas, ya que representan un alto riesgo. 

En caso de utilizar calentadores de gas, pidió hacerlo con la debida ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.


Comentarios

Etiquetas:
