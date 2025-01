Exhortan crear un protocolo en comercios contra el acoso sexual

Ante el reciente caso de acoso en un bar de San Pedro, la bancada del PAN exhortó tanto a la Secretaría de las Mujeres como al Instituto Estatal de las Mujeres a trabajar en un protocolo para capacitar a los trabajadores de comercio cuando se presente una de estas situaciones.

La diputada Claudia Caballero presentó en tribuna el exhorto, luego de que una mujer junto con sus amigas en un bar ubicado en Calzada del Valle en San Pedro sufrieran tocamientos en glúteos y senos por parte de un hombre y al pedir ayuda del personal del lugar estos no hicieran nada.

“El pasado dos de enero, en el municipio de San Pedro Garza García, en un nuevo y popular antro ubicado en la colonia del Valle y reconocido por su temática de karaoke, una mujer denunció públicamente que, tan pronto llegaron a este lugar, ella y sus amigas fueron acosadas sexualmente por un sujeto en repetidas ocasiones.

“De acuerdo con su testimonio, casi arribando al lugar, un hombre se paró frente a ellas para posteriormente tocar sus genitales y burlarse de ellas de manera insolente, sin la más mínima preocupación de consecuencias posteriores para él”, dijo Caballero.

El exhorto en concreto pide que la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, emprenda una campaña de sensibilización y capacitación para que los trabajadores de restaurantes, bares, hoteles y más establecimientos de giros similares tengan un protocolo de atención a las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus formas.

Y de igual manera también exhortó a los 51 municipios a coordinarse con los establecimientos de giros recreativos, comercios y de cualquier espacio público a también implementar este tipo de protocolos.

Fue el pasado 2 de enero cuando Luz de la Rosa junto a sus amigas acudieron al bar "Sala de Despecho" en San Pedro, cuando un hombre identificado como Rafael las acosó dentro del establecimiento y al pedir ayuda de los meseros no tuvieron apoyo alguno.

“Cabe recalcar que yo no estaba borracha, soy coach fitness, ese no es mi estilo de vida y en la mesa yo estoy conversando con una persona que me identifica y hace mucho tiempo que no lo veía y el tipo se vuelve a acercar y solo escucho decir a mi amiga que dice que le tocaron los senos.

"Yo ya no tolero más la situación e hice lo único que estaba en mis manos y lo comencé a grabar”, dijo Luz de la Rosa.

La Secretaría de las Mujeres, a través de su enlace de comunicación, informó que ya están trabajando personalmente con Luz de la Rosa para darle seguimiento a su caso y que entre sus proyectos está crear una iniciativa para un protocolo de atención a las víctimas en estos establecimientos.

