Exigen vecinos reubicación de la empresa Zinc Nacional

Decenas de habitantes de colonias cercanas a la empresa Zinc Nacional se reunieron para recabar firmas en su contra y de Viakem, buscando su cierre o una solución a las posibles emisiones contaminantes.

Con dos formatos de cartas petitorias, cada uno para cada empresa, los vecinos de distintas colonias y representantes de colegios acudieron a exponer su preo-cupación por la vida a la que están obligados a llevar a causa de la contamina-ción.

Entrevistada por El Horizonte, Gina de Arriaga, vecina de Lomas del Roble, pri-mer sector, informó que ha presentado afecciones en su salud y los médicos no han dado con una respuesta favorable y, ahora, lo adjudica a la presencia de contaminantes.

Ante esta situación, Gina pide que se realicen estudios de sangre para determi-nar la presencia de metales pesados en su sangre y, de ser positivo, consideró que es suficiente prueba para dar con el cierre de las empresas señaladas.

“Sería bueno que todos nos hiciéramos estudios de sangre y con uno o dos que salieran, aunque no salieran todos positivos, con eso sería razón suficiente para que la planta de Zinc Nacional cierre sus puertas y se fuera a otra parte.

“Los años que tengo viviendo aquí nunca me habían sentido así. Pensé que esta-ba tocando la puerta con San Pedro. Perdón, me sentí realmente muy desespe-rada porque pedí informes y nunca me supieron decir qué tengo. No que es in-fluenza, no que es Covid-19, para mí que es por la contaminación”, comentó la vecina afectada.

Por su parte, Elva Aréchiga, una de las vecinas que encabezaron este evento, comentó que, al ser colonias cercanas a empresas con un riesgo a contaminar, estas comunidades deberían de ser las más urbanizadas y preparadas para este tipo de situaciones.

“Cuando tenemos compañías como Zinc Nacional o como Viakem que contami-nan tanto, deberíamos de ser las colonias más urbanizadas, más cuidadas, con programas de protección civil más desarrollados. ¿Por qué? Porque son empre-sas de alto riesgo y eso nadie lo niega, pero nosotros también tenemos que es-tar preparados”, sentenció Aréchiga.

Al evento también acudió el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo martínez, quien informó que este lunes buscarán un enlace con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para conocer las condiciones de la empresa y establecer el seguimiento a los vecinos que pudieron resultar afecta-dos.

“La intención es mañana buscar hacer el segundo enlace con Profepa para ver avances y dar el seguimiento también del monitoreo que tendríamos que hacer con los vecinos”, añadió Carrillo.

Entre los vecinos que acudieron a firmar las cartas también señalaron que se buscará una reubicación de la empresa, ya que la exposición a contaminantes merma su calidad de vida.

