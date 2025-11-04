Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_1_ec7e362236
Nuevo León

Explosión de transformador deja sin luz parte del Barrio Antiguo

Los socorristas municipales están utilizando el dron de emergencia porque reportan la presencia ligera de un humo en la zona.

  • 04
  • Noviembre
    2025

Nuevamente una explosión en un transformador subterráneo se registró la mañana de este martes en la zona del Barrio Antiguo, dejando sin suministro de energía eléctrica a gran parte del sector.

El incidente ocurrió sobre la calle Morelos, a pocos metros del cruce con la calle Dr. Coss, frente a unas oficinas ubicadas en la zona. Específicamente la explosión provino de un registro de luz, lo que generó alarma entre comerciantes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Fueron los mismos trabajadores de la zona quienes alertaron a los cuerpos de emergencia. El área fue acordonada por los mismos para evitar el paso de peatones mientras se esperaba la llegada de Protección Civil de Monterrey.

A su arribo, los elementos evaluaron los riesgos, pues aún se apreciaba una ligera columna de humo que salía tanto del registro afectado como del interior de algunos establecimientos cercanos.

La explosión ocurrió en la calle principal de Barrio Antiguo, donde se concentran la mayoría de los restaurantes y bares, provocando afectaciones por la falta de energía eléctrica.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio para realizar las labores de reparación y evaluar los daños y es que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el área, lo que evidencia posibles fallas en la red de transformadores subterráneos del sector.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T121429_432_3de2e1eb0a
Capturan a dos hombres en relación con explosión en Harvard
sheinbaum_waldos_18a8c6da4d
Lamenta Presidencia muertes tras incendio en tienda en Sonora
Whats_App_Image_2025_11_02_at_3_55_34_PM_f312090379
Suma Nuevo León cuatro caídas a tumbas en Día de Muertos
publicidad

Últimas Noticias

52417866_b7d1_49bf_8f52_a0ecb2ed11cd_bfeb06d378
Comercios de Reynosa registran pérdidas por falta de agua
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Así recibe NL a turistas ¡con un aeropuerto hecho un 'muladar'!
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T163345_340_90312eb824
Colectivo exige búsqueda inmediata de personas desaparecidas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×