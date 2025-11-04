Explosión de transformador deja sin luz parte del Barrio Antiguo

Nuevamente una explosión en un transformador subterráneo se registró la mañana de este martes en la zona del Barrio Antiguo, dejando sin suministro de energía eléctrica a gran parte del sector.

El incidente ocurrió sobre la calle Morelos, a pocos metros del cruce con la calle Dr. Coss, frente a unas oficinas ubicadas en la zona. Específicamente la explosión provino de un registro de luz, lo que generó alarma entre comerciantes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Fueron los mismos trabajadores de la zona quienes alertaron a los cuerpos de emergencia. El área fue acordonada por los mismos para evitar el paso de peatones mientras se esperaba la llegada de Protección Civil de Monterrey.

A su arribo, los elementos evaluaron los riesgos, pues aún se apreciaba una ligera columna de humo que salía tanto del registro afectado como del interior de algunos establecimientos cercanos.

La explosión ocurrió en la calle principal de Barrio Antiguo, donde se concentran la mayoría de los restaurantes y bares, provocando afectaciones por la falta de energía eléctrica.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio para realizar las labores de reparación y evaluar los daños y es que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el área, lo que evidencia posibles fallas en la red de transformadores subterráneos del sector.

