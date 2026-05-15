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Explosión en fiesta patronal deja persona sin vida y heridos

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del accidente y a personas corriendo para ponerse a salvo mientras el fuego consumía parte del área.

  • 15
  • Mayo
    2026

Una explosión registrada durante las fiestas patronales en Amatitán, Jalisco, dejó como saldo una mujer fallecida y más de 20 personas heridas, varias de ellas con quemaduras graves.

El accidente ocurrió la noche del jueves 14 de mayo en la plaza principal del municipio, mientras se realizaban actividades con pirotecnia en honor al Señor de la Ascensión.

¿Qué provocó la explosión en Amatitán?

De acuerdo con reportes preliminares de Protección Civil de Jalisco, el incidente comenzó cuando un “buscapiés” o chispa de un torito pirotécnico alcanzó un puesto de comida donde había cilindros de gas LP.

La explosión ocurrió de manera inmediata y provocó un incendio en plena celebración patronal, generando momentos de pánico entre asistentes que se encontraban cerca de la iglesia y de los puestos instalados para la festividad.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la explosión y a personas corriendo para ponerse a salvo mientras el fuego consumía parte del área.

Confirman una muerte y decenas de heridos

Autoridades estatales confirmaron el fallecimiento de una mujer de 52 años tras la explosión ocurrida en el municipio ubicado a unos 50 kilómetros de Guadalajara.

Además, se reportaron al menos 26 personas lesionadas, y al menos seis de ellas en estado grave debido a quemaduras; otras heridas derivadas de la explosión.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región, entre ellos el Hospital Regional de Magdalena y unidades médicas de Tequila. 

Alcalde de Amatitán lamenta tragedia

Tras los hechos, el presidente municipal de Amatitán, Lionel Partida, expresó su consternación por lo ocurrido durante las celebraciones patronales.

"Reitero que nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de las familias amatitenses y brindar todo el respaldo necesario en este momento tan difícil", escribió en una publicación en Facebook.

Las autoridades locales y estatales mantienen acordonada la zona mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y revisar posibles fallas en las medidas de seguridad para el manejo de pirotecnia y gas LP.


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