'Factor calor influye, pero no determina los delitos': Psicólogo

Agustín Nieto afirmó que el calor puede elevar la irritabilidad, pero los delitos responden a una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales

Luego de que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León consideró que los delitos de género y sexuales aumentan en las épocas de mayor calor, y se está haciendo una investigación sobre este tema, el psicólogo Agustín Nieto opinó que el factor calor no es por sí mismo un determinante de la violencia.

El especialista aclaró que sí hay una relación, pero no es directa.

"Hay una relación que está conectada entre el calor y la violencia, pero el calor no es por sí un determinante de violencia; no hay que equivocarnos con este aspecto: no porque hace calor nos volvemos violentos. Puede influir de alguna manera, pero no es una regla, no influye en todas las personas. Puede tener cierta conexión porque nos volvemos más irritables, somos menos tolerantes a diferentes situaciones, pero no está directamente ligado calor-violencia", explicó.

Eso sí, en torno a toda conducta, se deben analizar los factores biológico, psicológico y social.

"Obviamente las cuestiones fisiológicas se alteran con el calor; es más difícil para todas las personas vivir en una temperatura extrema de calor. Lo psicológico: obviamente me vuelvo menos tolerante, soy más irritable, más reactivo; las convivencias forzadas, el mal dormir, por ejemplo, cuando las personas por los altos calorones tienen algún consumo de sustancias como alcohol y otro tipo de cuestiones", sostuvo.

Nieto Salazar expuso que para cada conducta hay una explicación.

"Eso, todo junto, más lo social, que ya se puede traer, que no podemos hacer a un lado, un entorno violento, una situación complicada que a la mejor ya venía en tiempo de calor o en tiempo de frío, no era un determinante. Todas estas tres, si se conjugan, vamos a tener eso que se está viendo en la sociedad", dijo.

Por eso, el psicólogo recomendó a las familias esforzarse más en la educación de los hijos.

"Entender que es algo con lo que no podemos luchar; la temperatura no la controlamos nosotros, entonces, tenemos que trabajar en la educación de nuestros hijos para que sean más tolerantes, más respetuosos. Nosotros mismos, como adultos, en el tráfico de la ciudad, en las diferencias que podemos tener con todo el mundo", sugirió.

"Yo puedo trabajar con lo que yo hago, digo, pienso y siento, no con lo que los demás hacen, dicen y piensan. Entonces, ser como sociedad más tolerantes, más comprensivos y trabajar todo con un fin determinado, que es mejorar cada día", declaró.

El reto diario es inculcar en los hijos el respeto, la confianza y la buena convivencia: todo empieza en la casa, para tener una mejor comunidad.