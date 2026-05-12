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Coahuila

IMSS Coahuila alerta por riesgo de cáncer de piel ante alto calor

Se recomienda usar protector solar con Factor de Protección Solar mayor a 50 en zonas expuestas como rostro, cuello y brazos

  • 12
  • Mayo
    2026

Ante el incremento de temperaturas y la exposición prolongada al sol durante la temporada de calor, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila llamó a reforzar medidas preventivas para evitar daños en la piel y reducir el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo.

La médica familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 73 del IMSS, Karla Chávez Gómez, advirtió que los rayos solares pueden generar afectaciones importantes en la piel, especialmente en niñas, niños y adultos mayores, considerados grupos vulnerables.

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La especialista recomendó utilizar protector solar con Factor de Protección Solar mayor a 50 en zonas expuestas como rostro, cuello y brazos, aplicándolo entre 15 y 30 minutos antes de salir al exterior y reaplicándolo cada cuatro horas.

Además, señaló que quienes acudan a albercas, playas o permanezcan largos periodos al aire libre deben reforzar todavía más la protección y reaplicar el bloqueador cada dos horas.

En caso de no contar con protector solar, el IMSS recomendó utilizar ropa ligera de manga larga, preferentemente de colores claros, además de sombreros, gorras o sombrillas para disminuir el impacto directo de la radiación.

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La doctora Chávez Gómez recordó que incluso en días nublados la radiación ultravioleta continúa afectando la piel, por lo que insistió en mantener estas medidas preventivas diariamente.

El Seguro Social reiteró que una exposición constante y sin protección al sol incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades dermatológicas, incluido el cáncer de piel, por lo que llamó a incorporar hábitos de cuidado como parte de la rutina cotidiana durante la actual temporada de calor en Coahuila.


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