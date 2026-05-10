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Nuevo León

Fallece mujer durante vuelo; aterrizan de emergencia en Monterrey

El aterrizaje movilizó a elementos de seguridad y emergencia para brindar auxilio a la pasajera, pero ya no contaba con signos vitales

  • 10
  • Mayo
    2026

Una mujer perdió la vida durante este fin de semana cuando se encontraba a bordo de un avión con destino a Michoacán.

De acuerdo con autoridades, esta mujer fue identificada como María Yolanda Guerrero Medina, de 72 años, originaria de Morelia, y se dirigía a bordo de un avión perteneciente a la aerolínea Volaris, tipo A320, matrícula XA-VSG, el cual partió este sábado desde Chicago, Illinois, con destino a Michoacán.

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Según lo descrito, María Yolanda comenzó a presentar diversas complicaciones alrededor de las 05:00 horas, por lo que se tomó la decisión de aterrizar de emergencia la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Por estos hechos, el aterrizaje movilizó a elementos de seguridad y emergencia para brindar auxilio a la pasajera, pero ya no contaba con signos vitales.

Esta mujer perdió la vida por causas naturales y padecía de insuficiencia renal y diabetes desde hace 12 años.

 


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