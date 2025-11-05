Feminicida de Yaneli fingió su secuestro en 2011

El hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de Yaneli Pardo, ocurrido esta semana en la colonia Cumbres Mediterráneo, no era un desconocido para las autoridades.

Documentos ministeriales revelan que Alejandro Garza Treviño, quien fue hallado sin vida en un hotel del centro de Monterrey, había sido detenido en 2011 por fingir su propio secuestro con el fin de extorsionar a sus hermanos.

De acuerdo con los reportes de aquel año, Garza Treviño, entonces de 26 años, trabajaba como asesor empresarial y residía en la colonia San Jerónimo.

Fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones después de confesar que había inventado su secuestro para obtener dinero y saldar una deuda derivada de apuestas en juegos de cartas.

En aquella ocasión, el hoy fallecido contactó a sus familiares para informar que había sido privado de la libertad y que sus supuestos captores exigían quinientos mil pesos a cambio de dejarlo libre.

Sin embargo, durante las diligencias, los agentes detectaron diversas contradicciones en su versión y, tras ser confrontado, admitió haber planeado todo.

Las investigaciones establecieron que Garza Treviño se ocultó en casa de una amiga en el sector de Colinas de San Jerónimo, desde donde enviaba mensajes a sus hermanos haciéndose pasar por sus “secuestradores”. Incluso, llegó a golpearse a sí mismo para aparentar maltrato y hacer más creíble la historia.

El falso secuestro se descubrió cuando la madre de la amiga con la que se escondía lo reconoció y notificó a la familia, lo que llevó a los agentes ministeriales hasta el domicilio. Al ser interrogado, Alejandro confesó el engaño, señalando que necesitaba el dinero para cubrir una deuda de alrededor de 150 mil pesos.

Catorce años después, el nombre de Alejandro Garza Treviño vuelve a aparecer en los registros policiales, ahora vinculado al feminicidio de Yaneli Pardo, su socia económica en un crimen que estremeció a la ciudad y que terminó con su muerte dentro de un hotel plaza de oro en el centro de Monterrey.

