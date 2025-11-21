Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_26_665839dcf5
Nuevo León

Feria laboral en Guadalupe ofrecerá más de mil vacantes

Una jornada que reunirá a más de 50 empresas y diversos organismos busca acercar opciones reales de colocación para perfiles operativos y profesionales.

  • 21
  • Noviembre
    2025

La zona metropolitana de Monterrey tendrá este martes una nueva jornada de reclutamiento con la Feria de Empleo Guadalupe, donde más de 50 empresas abrirán más de mil vacantes para perfiles operativos, técnicos, ejecutivos y profesionistas.

El evento se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en la Expo Guadalupe, de 9:00 a 15:00 horas, con procesos de contratación que, según los organizadores, podrán realizarse de manera inmediata en varios casos.

La jornada pretende atender la demanda de colocación en un mercado laboral dinámico y con alta rotación. Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo estatal, señaló que el encuentro reunirá también a organismos públicos y asociaciones que ofrecerán servicios complementarios para quienes buscan empleo o capacitación.

Aunque se trata de un esfuerzo coordinado entre distintos niveles de gobierno, el enfoque estará dirigido a la vinculación directa entre candidatos y empresas, sin actos protocolarios.

Entre los organismos que instalarán módulos se encuentran el Servicio Nacional de Empleo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Financiera para el Bienestar, Bolsa de Trabajo Municipal, IMSS, ACNUR, el Instituto Estatal para el Adulto Mayor (IEPAM), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Contraloría Estatal, la Escuela de Artes y Oficios, el ICET y la Contraloría Interna. Estos espacios ofrecerán desde orientación laboral y programas sociales hasta información sobre certificaciones y cursos de oficio.

Respecto a las empresas participantes, la variedad abarca sectores como manufactura, tecnología, retail, logística, alimentos, energía, telecomunicaciones y hotelería. La lista completa incluye:

ACCIONA, AIMSA, Amazon México, AMBBIO, APTIV, ARMUR Soluciones, Autopolis, Bastet Seguridad, Callclick Contact Center, Carnicería Alcon, Case City, Celumaster, Chemtek, Coppel, Empléate Ya, Graftech, Gruma (Tecno Maíz), Grupo ABC, High Battery, Hilton Garden Aeropuerto Monterrey, Hotel Monterrey Macroplaza, Industrias Vermont, Instituto de Certificación Académica y Desarrollo Empresarial, Josephino’s Pizza, Kesos y Kosas, LG Electronics, Manpower Group, Maseca, MERA, MET Limpieza, MetLife, OEPSA Seguridad, Office Depot, One Mobile, PCM Papel, Petro Seven, Polaris, Polyempaques y Derivados Monterrey, Prolec, Protecto Deco, Rosenberger, Safe Centro de Mezclas, Sears, Senda, Sigma Alimentos, Sistenet, Soriana, Tecsa, Thinkco, Total Play, Treviño Refacciones, Tu Casa Más, Vitro Fama, Vixomedia, Yazaki Cables, Yazaki Instrumentos y Yelos.

Las vacantes incluyen operadores de producción, personal de ventas, almacenamiento, servicio al cliente, mantenimiento, técnicos especializados, supervisión de áreas industriales y perfiles administrativos. Debido al volumen de asistentes esperado, la organización recomienda realizar un pre-registro a través del portal ferias.empleo.gob.mx, con el fin de agilizar la entrada y reducir tiempos de espera.

La feria busca responder a necesidades inmediatas de contratación en la región, además de brindar opciones para quienes buscan reinsertarse al mercado laboral, cambiar de sector o mejorar su posición actual. Con una oferta amplia y asistencia de organismos que brindan orientación y herramientas de desarrollo, el evento se perfila como uno de los encuentros de reclutamiento más grandes del último trimestre en Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_tren_del_norte_2c12d249bd
Buscan que estación del Tren del Norte esté cerca del metro
Captura_de_pantalla_2025_06_04_004020_c65cc9f7c9
Pronóstico del clima en Monterrey: miércoles 4 de junio
Captura_de_Pantalla_2025_02_24_a_la_s_17_05_11_4a41f3552b
Pronóstico del clima en Monterrey: martes 25 de febrero
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7316_beb2c2900a
Escobedo y Tampico sellan alianza para desarrollo regional
G6_YHG_Db_WIAA_2d_Jy_eed42a8d63
Choque múltiple en Silao deja dos muertos y siete heridos
INFO_7_UNA_FOTO_53_59ec7b40d2
Arranca remodelación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×