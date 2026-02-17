Podcast
Nuevo León

Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes

Esta iniciativa formó parte de un esquema integral que incluyó módulos de información municipal y opciones de microcréditos para emprendedores

  • 17
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de dinamizar la economía local y brindar oportunidades de desarrollo profesional a los ciudadanos, el Gobierno de Monterrey llevó a cabo una masiva Feria del Empleo en la planta baja del Palacio Municipal, logrando una convocatoria de más de 200 empresas que pusieron a disposición del público más de 9,000 vacantes.

Un recorrido por la oportunidad

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó un recorrido por los módulos informativos en compañía de su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides.

Durante el evento, los mandatarios constataron la diversidad de la oferta laboral, la cual abarcó sectores estratégicos como comercio, servicios, industria, construcción y tecnología

La feria no solo se limitó a plazas operativas y técnicas, sino que también incluyó vacantes profesionales, así como esquemas flexibles de medio tiempo y empleo temporal, adaptándose a las necesidades de distintos perfiles ciudadanos.

Estrategia integral de desarrollo

Organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, esta iniciativa formó parte de un esquema integral que incluyó módulos de información municipal y opciones de microcréditos. Esta estrategia busca no solo emplear a los regiomontanos, sino fomentar el emprendimiento y el autoempleo.

"Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de generar condiciones que impulsen el acceso a oportunidades formales y fortalezcan la economía local".

Resultados que respaldan la gestión

Esta feria es el cierre de una estrategia continua. Durante el transcurso de 2025, el municipio ha realizado diversas jornadas que han permitido atender a miles de personas, logrando concretar casi 2 mil colocaciones laborales efectivas hasta la fecha.

Adrian de la Garza

En el evento también estuvieron presentes funcionarios clave del gabinete, entre ellos:

  • Fernando Margáin, Jefe del Gabinete municipal.

  • Ximena Tamariz, Secretaria de Desarrollo Económico.

  • Ivonne Álvarez, Directora General del DIF.

  • Karla Cecilia Navarro, Directora de Empleo e Impulso Económico.


