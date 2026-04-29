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Coahuila

Registra alta afluencia feria laboral en Saltillo

En el evento participaron 25 empresas, que ofertaron alrededor de 900 vacantes, como parte de la bolsa de trabajo que promueve la Secretaría del Trabajo

  • 29
  • Abril
    2026

Decenas de personas continúan en la búsqueda de una oportunidad laboral en Coahuila, reflejado en la alta afluencia registrada este martes durante una feria del empleo realizada en el estacionamiento del Servicio Estatal del Empleo, en el Parque Metropolitano de Saltillo.

En el evento participaron 25 empresas, que en conjunto ofertaron alrededor de 900 vacantes, como parte de la bolsa de trabajo permanente que promueve la Secretaría del Trabajo en la entidad.

Entre las empresas destacó la presencia de Grupo Carso, que mantiene activo el reclutamiento de personal para el proyecto de construcción del tren de pasajeros, uno de los desarrollos de infraestructura más relevantes en la región.

Además, la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Saltillo instaló un módulo de información para invitar a los asistentes a integrarse a la academia de policía, como parte de sus procesos de reclutamiento.

Las vacantes disponibles abarcaron sectores como el automotriz, servicios, comercio, tiendas departamentales y cadenas de comida rápida, lo que atrajo a una gran cantidad de buscadores de empleo desde temprana hora.

Autoridades señalaron que este tipo de ferias forman parte de las estrategias para vincular a la población con el sector productivo, en un contexto donde la demanda de empleo se mantiene constante pese al crecimiento económico del estado. 


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