Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_8016_254acd515c
Nuevo León

FIFA Fan Festival™ registra 45 atenciones médicas en Monterrey

La Secretaría de Salud exhortó a los asistentes a mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera de colores claros, y aplicar protector solar

  • 12
  • Junio
    2026

Durante el primer día de actividades del FIFA Fan Festival Monterrey, personal médico brindó un total de 45 atenciones a los asistentes en el Parque Fundidora.

Tres personas fueron atendidas en el Hospital Móvil

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, tres personas requirieron atención en el Hospital Móvil instalado al interior del recinto. Entre los casos atendidos se reportó una crisis convulsiva, un golpe de calor y una persona con dolor de pecho, a quien se le descartó un posible infarto.

Las autoridades informaron que los tres pacientes fueron estabilizados en el lugar y no fue necesario trasladarlos a alguna unidad hospitalaria. Dos de ellos son de nacionalidad mexicana y una persona es originaria de Venezuela.

Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Salud exhortó a los asistentes a mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera de colores claros, portar gorra o sombrero, lentes oscuros y aplicar protector solar para prevenir deshidratación y golpes de calor.

Además, recomendó a las personas con enfermedades crónicas acudir regularmente a sus unidades de salud para mantener un adecuado control médico.

Mantendrán vigilancia médica permanente en el evento

Como parte del operativo, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas continuará realizando recorridos permanentes dentro del FIFA Fan Festival Monterrey para detectar y atender oportunamente cualquier emergencia médica.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Estadio_Monterrey_4ea7bdbc30
¿Qué reglas debo cumplir para entrar al estadio Monterrey?
large_lluvia_monterrey_ec9adda884_14e532b2e7
Protección Civil vigila zona con potencial ciclónico en el Golfo
20260612_03_city_tour_turistico_02_140fe3b462
Presentan servicio de turibus para Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_17_PM_1_01e768af6d
Colectivo realiza jornada de búsqueda en Reynosa
AP_26164859177444_7e0776d795
Brasil y Marruecos firman un vibrante empate en Nueva Jersey
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_16_PM_1_bd00466555
Padres exigen reparar puente peatonal dañado en Reynosa
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo
publicidad
×