FIFA Fan Festival™ registra 45 atenciones médicas en Monterrey

Durante el primer día de actividades del FIFA Fan Festival Monterrey, personal médico brindó un total de 45 atenciones a los asistentes en el Parque Fundidora.

Tres personas fueron atendidas en el Hospital Móvil

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, tres personas requirieron atención en el Hospital Móvil instalado al interior del recinto. Entre los casos atendidos se reportó una crisis convulsiva, un golpe de calor y una persona con dolor de pecho, a quien se le descartó un posible infarto.

Las autoridades informaron que los tres pacientes fueron estabilizados en el lugar y no fue necesario trasladarlos a alguna unidad hospitalaria. Dos de ellos son de nacionalidad mexicana y una persona es originaria de Venezuela.

Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Salud exhortó a los asistentes a mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera de colores claros, portar gorra o sombrero, lentes oscuros y aplicar protector solar para prevenir deshidratación y golpes de calor.

Además, recomendó a las personas con enfermedades crónicas acudir regularmente a sus unidades de salud para mantener un adecuado control médico.

Mantendrán vigilancia médica permanente en el evento

Como parte del operativo, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas continuará realizando recorridos permanentes dentro del FIFA Fan Festival Monterrey para detectar y atender oportunamente cualquier emergencia médica.

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