Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL

Con la misión de combatir la vulnerabilidad y carencias sociales en las mujeres de Nuevo León, el gobernador, Samuel García, anunció la creación del programa Ayudamos a las Mujeres.

Esta iniciativa brindará apoyo económico directo de $2,000 pesos mensuales, fortaleciendo los programas sociales del estado, los cuales redujeron la pobreza extrema de 20.1 a 0.5%.

“A partir de hoy en los 40 centros comunitarios van a sacar una sola tarjeta y aquí van a llegar 2 mil pesos al mes, el único requisito: ser mujer. Y vamos a lograr con el Congreso que este apoyo se quede para siempre. Que sea un derecho de las mujeres de Nuevo León. La mujer que está en casa cuidando hijos, cuidando a la mamá, a la abuela, también tiene su ingreso. Por eso estoy muy contento que por fin va a haber justicia a las mujeres cuidadoras”, destacó.

Durante su intervención, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, visibilizó la labor de las madres de familia, quienes dedican miles de horas a sostener su hogar sin que haya una remuneración directa.

"Gracias a las mujeres jefas de familia, a las madres y a las cuidadoras. Gracias a todas ustedes que todos los días se levantan con fuerza para sacar adelante a sus hijas, a sus hijos y a sus familias. Gracias por sostener con su amor lo que muchas veces el mundo no alcanza a ver. Por ustedes nació este programa 'Ayudamos a las Mujeres', un programa que está pensado para acompañarlas, para reconocerlas y para apoyarlas cuando más lo necesitan", agregó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, afirmó que este programa no es una dádiva, sino una inversión en las mujeres de Nuevo León, quienes buscarán multiplicar cada peso en prosperidad.

“Invertir en las mujeres es invertir en prosperidad. Cada peso que llega a manos de una mujer, como el Gobernador sabe, se multiplica, se convierte en educación, se convierte en salud, se convierte en comida para su casa, se convierte en una esperanza para toda la familia.

En Nuevo León el apoyo a las mujeres no se limita a lo económico, pues Igualdad e Inclusión ofrece talleres de autoempleo, finanzas, emprendimiento, educación y salud, con los que se busca impulsar el desarrollo integral de la mujer.

Los requisitos para acceder a Ayudamos a las Mujeres en la categoría Jefas de Familia son: tener entre 17 y 64 años cumplidos; ser residente del estado de Nuevo León; ser madre de al menos un hijo o hija menor a 17 años y vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).

Para recibir el apoyo Ayudamos a las Mujeres en la categoría cuidadoras, los requisitos son: ser mujer de 15 años o más; residir en el estado de Nuevo León; asumir el rol de cuidadora principal de una niña o niño en primera infancia o hasta 14 años, una persona con discapacidad permanente o una persona adulta mayor de 60 años o más y vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).





