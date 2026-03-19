Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
docentes_coahuila_b8710c923d
Coahuila

Fortalecen beneficios de retiro para maestros en Coahuila

Mantener esta coordinación será fundamental para seguir fortaleciendo los beneficios del magisterio y responder a las necesidades de las futuras generaciones

  • 19
  • Marzo
    2026

El esfuerzo coordinado entre la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) y la Sección 38 del magisterio ha sido clave para garantizar condiciones más favorables en el retiro de los docentes en Coahuila.

Gracias a este trabajo conjunto, se ha logrado fortalecer el sistema de pensiones, brindando mayor certeza y estabilidad económica a quienes concluyen su vida laboral en el sector educativo.

Mejoran procesos y viabilidad del sistema

Autoridades y representantes sindicales destacaron que esta colaboración ha permitido mejorar los procesos administrativos y asegurar el cumplimiento oportuno de las prestaciones, evitando rezagos que en el pasado afectaban a los jubilados.

Además, se ha impulsado una mejor planeación financiera que contribuye a la viabilidad del sistema en el largo plazo.

Destacan retiro digno para docentes

Osvaldo Aguilar titular dirección de la DIPETRE en compañía del profesor Jesus Contreras, titular de finanzas de la sección 38, en representación de la maestra Isela Luévano, señalaron que este es el resultado, señalaron, se refleja en una jubilación más digna para los maestros, quienes después de años de servicio pueden acceder a sus derechos con mayor tranquilidad.

Coincidieron en que mantener esta coordinación será fundamental para seguir fortaleciendo los beneficios del magisterio y responder a las necesidades de las futuras generaciones de trabajadores de la educación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

harfuch_cancun_3b804348ab
Harfuch reporta 3,219 detenidos en Quintana Roo; bajan homicidios
finanzas_obra_publica_jpg_f2752fe9e3
Sheinbaum propone nueva ley para impulsar infraestructura
post_DP_a8dbd57f1b
Avanza en un 88% limpieza por hidrocarburos en el Golfo
publicidad

Últimas Noticias

trump_90948adf22
Acusa Trump ‘cobardía’ de países de la OTAN ante crisis petrolera
iran_ataca_kuwait_70e82be461
Irán ataca refinería en Kuwait y lanza misiles contra Israel
bts_RM_lesion_arirang_f8b4742f9a
Actuará RM lesionado en regreso de BTS en Seúl
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×