Fortalecen beneficios de retiro para maestros en Coahuila

El esfuerzo coordinado entre la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) y la Sección 38 del magisterio ha sido clave para garantizar condiciones más favorables en el retiro de los docentes en Coahuila.

Gracias a este trabajo conjunto, se ha logrado fortalecer el sistema de pensiones, brindando mayor certeza y estabilidad económica a quienes concluyen su vida laboral en el sector educativo.

Mejoran procesos y viabilidad del sistema

Autoridades y representantes sindicales destacaron que esta colaboración ha permitido mejorar los procesos administrativos y asegurar el cumplimiento oportuno de las prestaciones, evitando rezagos que en el pasado afectaban a los jubilados.

Además, se ha impulsado una mejor planeación financiera que contribuye a la viabilidad del sistema en el largo plazo.

Destacan retiro digno para docentes

Osvaldo Aguilar titular dirección de la DIPETRE en compañía del profesor Jesus Contreras, titular de finanzas de la sección 38, en representación de la maestra Isela Luévano, señalaron que este es el resultado, señalaron, se refleja en una jubilación más digna para los maestros, quienes después de años de servicio pueden acceder a sus derechos con mayor tranquilidad.

Coincidieron en que mantener esta coordinación será fundamental para seguir fortaleciendo los beneficios del magisterio y responder a las necesidades de las futuras generaciones de trabajadores de la educación.

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