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Tamaulipas

Empresarios fortalecen colaboración con alcalde Lalo Gattás

Gattás Báez destacó la coordinación que mantiene con el sector empresarial por medio de la mesa de trabajo de Desarrollo Económico

  • 27
  • Mayo
    2026

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, sostuvo un diálogo cercano y productivo con el consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local para impulsar el desarrollo económico y comercial de la Capital tamaulipeca.

En la reunión de trabajo, el presidente de la institución, C.P. Federico Arturo González Sánchez, agradeció la atención a la invitación y disposición del presidente municipal para dialogar sobre las acciones y proyectos que realiza el gobierno municipal en beneficio de la comunidad.

Buscan agilizar procesos y fortalecer seguridad para inversiones

Por su parte, Gattás Báez destacó la coordinación que mantiene con el sector empresarial por medio de la mesa de trabajo de Desarrollo Económico para facilitar y agilizar los procesos administrativos, y de Seguridad Pública para mantener las condiciones de seguridad y atraer nuevas inversiones.

“Hoy, Victoria vive un momento importante, por ello es que estamos impulsando obras, fortaleciendo la infraestructura, y generando condiciones para que nuevas inversiones lleguen a la Capital, y lo hacemos de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya y los empresarios” señaló.

Analizan estrategias para incentivar economía en Ciudad Victoria

La conversación, se enfocó en los ejes estratégicos para incentivar la economía, la instalación de la Ventanilla Única de Atención al Empresario y acuerdos para seguir haciendo equipo; finalizando el encuentro con la entrega de reconocimiento al alcalde Capitalino.


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