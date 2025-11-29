Frente frío 17 traerá vientos y bajas temperaturas a NL

Protección Civil de Nuevo León informó que este domingo ingresará al país el Frente Frío número 17, cuyo avance por el norte y noreste, junto con la interacción de la corriente en chorro subtropical, provocará condiciones meteorológicas adversas en el estado.

De acuerdo con el reporte, se esperan vientos fuertes con ráfagas de 40 a 60 km/h, así como chubascos aislados con acumulaciones entre 5 y 25 milímetros en distintas regiones de Nuevo León.

Las autoridades también prevén descenso térmico notable durante la noche, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse en un solo dígito.

Protección Civil señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantendrá un monitoreo permanente de fuentes oficiales como CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, además de la observación continua de radares.

Se informó que cualquier actualización relevante será dada a conocer oportunamente.

Comentarios