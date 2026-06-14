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Nuevo León

Fuertes lluvias en el sur de Monterrey provocan inundaciones

Las autoridades exhortaron a la población y a los automovilistas a extremar precauciones, evitar cruzar vados o calles con corrientes de agua de consideración

  • 14
  • Junio
    2026

Las intensas precipitaciones registradas la tarde de este domingo en la zona sur del área metropolitana provocaron inundaciones y afectaciones viales, movilizando a las corporaciones de auxilio.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió sobre la calle Santos Cantú Salinas, donde una unidad de transporte público quedó completamente varada luego de que el nivel del agua aumentara de forma repentina. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.  

El Arroyo Seco también luce un incremento en su flujo de agua, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León.

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Por su parte, Protección Civil de Monterrey emitió un reporte sobre las condiciones climatológicas actuales en la capital del estado.

“Se informa que las precipitaciones se presentan de manera moderada en las zonas centro y sur, con presencia de actividad eléctrica y viento fuerte”, informó la dependencia.

Las autoridades exhortan a la población y a los automovilistas a extremar precauciones, evitar cruzar vados o calles con corrientes de agua de consideración.


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