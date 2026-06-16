Ofrecen rutas peatonales en NL, experiencia 'todo incluido'

Los corredores verdes y las conexiones anexas al Estadio Monterrey ofrecen a los peatones no solo seguridad y agilidad para moverse al Estadio Monterrey, sino “comodidades”, como baños y zonas de comida.

El Horizonte acompañó durante el trayecto a los seguidores de Suecia y Túnez, así como a fanáticos mexicanos y de otras nacionalidades.

La mayor movilidad comenzó en el Parque del Agua, zona que fue prácticamente tomada por la porra sueca desde la mañana del domingo.

Mientras avanzaban, los aficionados quedaron sorprendidos por la estructura de la serpiente.

Poco a poco, el contingente caminó hacia el inmueble mundialista.

El flujo cruzó por el interior del Parque del Agua para conectar con el Parque La Pastora, desde donde finalmente salieron a la Avenida Pablo Livas.

Todo el trayecto se reportó sin incidentes, aunque en algunos lapsos la movilización se tornó lenta debido a la gran concentración de personas.

El momento cumbre ocurrió durante la caravana sueca, cuyos integrantes, acompañados por una batucada, se desplazaron contagiando su energía con cánticos y saltos a lo largo de los parques de Pablo Livas.

Al llegar al Estadio Monterrey, la afición se topó con una primera fila al exterior del inmueble y un segundo filtro de seguridad.

Aunque en algún momento los ánimos se encendieron cuando la afición de Túnez intentó saltarse la fila, —lo que provocó la molestia de los europeos—, la situación no pasó a mayores. Otro factor que favoreció el traslado fue el clima; las lluvias pronosticadas no se presentaron en la zona del estadio.

Aunque la amenaza estuvo latente a la distancia (en otros puntos de Monterrey sí hubo precipitaciones por varios minutos), el agua perdonó la fiesta futbolera. Ya en el interior, la afición disfrutó de un gran ambiente en un Estadio Monterrey que debutó como sede internacional.

Comentarios