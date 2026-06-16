Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_corredores_estadio_monterrey_a6107041c6
Nuevo León

Ofrecen rutas peatonales en NL, experiencia 'todo incluido'

Los corredores verdes y conexiones anexas al Estadio Monterrey garantizan un traslado ágil y seguro que facilita la experiencia para los aficionados

  • 16
  • Junio
    2026

Los corredores verdes y las conexiones anexas al Estadio Monterrey ofrecen a los peatones no solo seguridad y agilidad para moverse al Estadio Monterrey, sino “comodidades”, como baños y zonas de comida.

El Horizonte acompañó durante el trayecto a los seguidores de Suecia y Túnez, así como a fanáticos mexicanos y de otras nacionalidades.  

La mayor movilidad comenzó en el Parque del Agua, zona que fue prácticamente tomada por la porra sueca desde la mañana del domingo.  

nl-corredores-estadio-monterrey.jpeg

Mientras avanzaban, los aficionados quedaron sorprendidos por la estructura de la serpiente.  

Poco a poco, el contingente caminó hacia el inmueble mundialista.  

El flujo cruzó por el interior del Parque del Agua para conectar con el Parque La Pastora, desde donde finalmente salieron a la Avenida Pablo Livas.  

nl-corredores-estadio-monterrey.jpeg

Todo el trayecto se reportó sin incidentes, aunque en algunos lapsos la movilización se tornó lenta debido a la gran concentración de personas.  

El momento cumbre ocurrió durante la caravana sueca, cuyos integrantes, acompañados por una batucada, se desplazaron contagiando su energía con cánticos y saltos a lo largo de los parques de Pablo Livas.  

Al llegar al Estadio Monterrey, la afición se topó con una primera fila al exterior del inmueble y un segundo filtro de seguridad.  

nl-corredores-estadio-monterrey.jpeg

Aunque en algún momento los ánimos se encendieron cuando la afición de Túnez intentó saltarse la fila, —lo que provocó la molestia de los europeos—, la situación no pasó a mayores. Otro factor que favoreció el traslado fue el clima; las lluvias pronosticadas no se presentaron en la zona del estadio.  

Aunque la amenaza estuvo latente a la distancia (en otros puntos de Monterrey sí hubo precipitaciones por varios minutos), el agua perdonó la fiesta futbolera. Ya en el interior, la afición disfrutó de un gran ambiente en un Estadio Monterrey que debutó como sede internacional. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_15_at_9_51_32_PM_1c10936d72
Héroe sin capa: regio salva a niña en Carretera Nacional
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
nl_suecos_0c798e2ff5
La 'marea vikinga', de Suecia se enamora de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

sismo_china_817bf6f37e
Sismo de 6.3 deja un muerto y cuatro heridos en China
herve_renard_tunez_51a9df556b
Asume Hervé Renard como DT de Túnez para Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_15_at_9_51_32_PM_1c10936d72
Héroe sin capa: regio salva a niña en Carretera Nacional
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×