Construye NL monorriel más largo de Latinoamérica

Con una extensión de 36 kilómetros, el Gobierno de Nuevo León y Metrorrey lideran la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, una obra que aseguraron posiciona al estado como referente en movilidad urbana y seguridad estructural en todo el continente.

Bajo la visión estratégica del gobernador Samuel García y la dirección técnica de Abraham Vargas, titular de Metrorrey, el proyecto se ejecuta bajo un modelo de supervisión integral que garantiza precisión milimétrica y cumplimiento de estándares globales.

Vigilancia tçnica con estándares internacionales

La firma internacional de ingeniería Ayesa es la encargada de supervisar que cada proceso administrativo, técnico y de seguridad se alinee con las normativas más estrictas.

José Luis Santillán Ríos, administrador de contrato de la supervisión, destacó que el expediente único del proyecto integra todas las disciplinas para asegurar la calidad desde la licitación hasta la ejecución.

“Los trabajos son seguros porque se ejecutan a través de los estándares de calidad y seguridad establecidos con las normas de protección civil y la calidad requerida y estandarizada desde el proceso de contratación y licitación", explicó Santillán Ríos.

Los pilares de la obra

Daniel García Oviedo, responsable de calidad, señaló que el acero de refuerzo y el concreto son sometidos a pruebas mecánicas constantes en laboratorios acreditados. Ninguna fase avanza sin la aprobación previa de las resistencias estructurales.

“Los materiales se aseguran con sus pruebas, pruebas mecánicas que se le hacen tanto a los materiales como es el acero de refuerzo y al concreto principalmente", indicó García Oviedo.

Dada la naturaleza del sistema de monorriel, el contacto entre el tren y las vigas de rodadura exige una exactitud extrema.

Gloria Niño Ortega, especialista en topografía, detalló el uso de tecnología de punta como sistemas GPS de alta precisión y estaciones totales, vuelos con tecnología LIDAR y fotografía aérea.

Además de tener un margen de error máximo de 1 milímetro en las alineaciones.

“La precisión que debe tener el contacto del monorriel con la viga debe ser literal 1 milímetro de precisión y la topografía es la encargada de que esa alineación sea correcta", compartió Niño Ortega.

De acuerdo con las autoridades, la construcción sigue protocolos internacionales como AASHTO y ACI 318, utilizados en las infraestructuras más avanzadas del mundo.

Alondra Rivera Salazar, supervisora de obra civil, explicó que distintas áreas especializadas de ingeniería validan cada elemento estructural.

“Nosotros estamos en contacto directo con las diferentes áreas de ingeniería, como son estructuras, calidad y seguridad, y validamos la construcción desde el habilitado de los elementos hasta el colado", dijo Rivera Salazar.

Seguridad laboral y compromiso ambiental

El proyecto no solo se enfoca en la infraestructura terminada, sino en el proceso humano y ecológico.

Jesús Antonio Ramírez López, coordinador de seguridad, confirmó que se ejecutan auditorías permanentes, pláticas de prevención diaria y se cuenta con brigadas de emergencia y paramédicos en sitio.

“Dentro del proyecto tenemos establecido y aprobado un plan de seguridad de salud en el trabajo", aseveró Ramírez López.

Alejandra González Ramírez, supervisora de medio ambiente, informó que se mantiene un control estricto en la segregación de residuos, áreas para materiales peligrosos y monitoreo constante de ruido y polvo para minimizar el impacto en las zonas aledañas.

“Nos encargamos de supervisar que la contratista realice las actividades con relación a las normativas ambientales, principalmente en la segregación de residuos", señaló González Ramírez.

Un legado para el futuro

Las líneas 4 y 6 no representan solo una ampliación de transporte, sino la consolidación de Nuevo León como un polo de innovación institucional.

Con Metrorrey como eje operativo, el estado aseguró que entrega una obra que transformará la dinámica social y económica de millones de ciudadanos, garantizando un traslado rápido, moderno y, sobre todo, seguro.

Datos claves del proyecto

Supervisión técnica integral de obra civil, calidad, seguridad y medio ambiente.

Implementación de tecnologías avanzadas de topografía y control de obra.

Aplicación de normas internacionales de ingeniería y construcción.

Sistema de monorriel elevado con precisión estructural milimétrica.

Protocolos de seguridad laboral y planes de respuesta a emergencias en todos los frentes de trabajo.

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