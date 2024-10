Hace Nuevo León en tres años ¡obras inéditas!

Samuel García cumple hoy 3 años al frente del gobierno de Nuevo León, teniendo bajo el brazo una inversión sin precedente en materia de infraestructura.

Como nunca, en esta mitad del sexenio se han invertido casi el triple de lo que se destinó en el mismo periodo con “El Bronco”, el doble de Rodrigo Medina y casi la mitad de José Natividad González Parás.

El mandatario ayer se dijo “muy contento” por lo logrado y que “vienen los mejores tres años para el estado”.

Según datos de la Tesorería del estado, de octubre del 2021 al cierre del 2024, García habrá invertido $45,657 millones de pesos en infraestructura que son 168% más que los $16,985 millones de Jaime Rodríguez; 90% más que los $23,973 millones de pesos de Rodrigo Medina; y 47% superior a los $31,136 millones de pesos de Natividad González.

Las anteriores cifras a valor actual y sólo considerando los tres primeros años de gobierno.

Ante esto, algunos analistas políticos como Eloy Garza sostienen que con García Sepúlveda el estado marcha en la “ruta correcta” en infraestructura, principalmente de movilidad, pues se está haciendo lo que estaba pendiente hace décadas, aunque hay pendientes en temas de seguridad y agua.

Otros, como el activista social, Juan Manuel Ramos, afirman que mientras esas obras no concluyan y sean una “total” realidad, el mandatario “sigue en deuda” con los nuevoleoneses, pues son miles los que diariamente tienen que hacer fila esperando camiones al ir o salir del trabajo.

El crecimiento de inversión estatal se ha dado año como año y prueba de ello es que tan sólo en este 2024, se contempla destinar $20,340 millones de pesos en inversiones, mientras que en el 2023 fueron $14,287 millones de pesos, lo que es un aumento de 47 por ciento.

Sin embargo, la cifra de este año es 430% superior a los $3,842 millones de pesos que el exgobernador, Jaime Rodríguez, destinó en el 2021, que fue su último año de gobierno.

Entre las obras de “gran calado” que el mandatario tiene en marcha están la construcción de las tres líneas del metro, que costarán $30,900 millones de pesos y de las cuales en este año se destinan $6,000 millones de pesos.

También están las carreteras Interserrana a la que este año se le destinan $1,600 millones de pesos y La Gloria-Colombia, a la que en 2024 se le invierten $3,000 millones de pesos.

Además, se invierten en este 2024 $2,000 millones de pesos en cuarteles y equipamiento de seguridad y $1,600 millones de pesos en la Presa Libertad.

De igual forma, ya está en marcha el viaducto elevado de Morones Prieto con un costo de $18,000 millones de pesos con inversión privada.

El analista, Eloy Garza, afirmó que no quiere ser “defensor de oficio” del mandatario, pero que es obvio que si se compara su gestión con la del Bronco, entonces sale ganando porque el exgobernador, en lugar de invertir, “desapareció” miles de millones de pesos de infraestructura.

“El sello del gobierno de Samuel será la infraestructura, porque tenemos un retraso, retrocedimos con Jaime Rodríguez.

“El Bronco desapareció $30,000 millones de pesos, eso no hay que olvidarlo, que iban destinados a la infraestructura y sobre todo de movilidad; desapareció más de 2,000 unidades de transporte público

“Entonces al rezago ya se está compensando, el problema es que no es solamente es ponerse al día, sino que es recuperar lo que perdimos en 3 años, sin ser defensor de oficio de Samuel García, pero sí un crítico bastante duro de Jaime Rodríguez.

“En materia de infraestructura unidad, el gobierno de Samuel marcha en la ruta correcta”, afirmó Garza.

En tanto, Juan Manuel Ramos, del organismo civil “Cívitas” afirmó que es evidente que el mandatario se ha “esforzado” por atraer inversiones que generen empleo y que ha privilegiado la movilidad con sus proyectos, pero afirmó que deben acelerar los trabajos porque la ciudad está colapsada.

“Las obras no están siendo suficientes y a lo mejor se tardaron en hacerlas demás porque en el tema de los camiones nuevos se tardaron mucho en llegar, lo único que sí es muy claro son las filas largas, en San Pedro Garza García, en el Centro; hay muchas filas de la raza que mantiene a flote el estado y lo mantiene pujante y la que presumimos todo de qué somos un estado muy fregón, zona más fregada en este momento”, indicó.

...Y los pendiente

El analista Eloy Garza indicó que si bien el estado tiene un gran avance en infraestructura, también se debe mejorar en los siguientes tres años en materia de seguridad y de red de agua.

En tanto, Juan Manuel Ramos, del organismo civil “Cívitas”, señaló que además de esos dos, también hay que buscar los proyectos de mejora de la calidad del aire.

Y en el tema de seguridad, Eloy Garza confío en que haya una mejor coordinación con la federación en materia de estrategia, que es donde ha habido fallas.

“Tenemos un problema de seguridad donde también tiene injerencia gobierno federal que ya con esta nueva administración federal se canalicen, no tantos recursos, sino efectivos, equipamiento y sobre todo la estrategia en seguridad porque lo que falta de aquí es estrategia, pero no nada más aquí en nuevo León si no ve también como está Sinaloa.

“La otra es una red de distribución de agua potable porque está muy crítico; siento que es una tarea pendiente que nos debe a los nuevoleoneses”, indicó Eloy Garza.

Por su parte, Ramos indicó que con Samuel García “ni todo está mal, ni todo está bien”, pero que como ciudadanos hay que ser vigilantes para que el dinero público se invierta eficazmente y se cumplan todos los proyectos.

“Creo que han sido de sube y bajas para el propio gobernador en su tema personal y aspiraciones que ha tenido, y hay un montón de pendientes que tenemos que resolver la administración y lo podemos ver, y es sensible y palpable para toda la población: movilidad, seguridad y medio ambiente sano, son algunas de las más visibles.

“Los ciudadanos debemos de transitar: ni todo está mal, ni todo está bien, cada cosa está empujando el gobernador un tema y nosotros lo podemos ir midiendo y yo creo que cuando los habitantes de Nuevo León lleguemos a esta parte ciudadana en reconocer lo que está haciendo bien y demandarle lo que no lo haga y lo corrija de inmediato”, afirmó.

Vienen los mejores 3 años para NL, asegura Samuel

Al agradecer a los nuevoleoneses por confiar en él en estos primeros tres años de gobierno, el mandatario, Samuel García, afirmó que viene “los mejores tres años” para Nuevo León.

Mientras se dirigía al sur del estado, donde desahoga una gira de trabajo, García Sepúlveda afirmó que está muy contento por los logros alcanzados hasta el momento, como la inversión récord en infraestructura.

“Mañana cumplimos tres y vienen los mejores tres, digan que se los dijo un vidente”, afirmó.

En sus historias, el mandatario afirmó que una de esas inversiones es la Carretera Interserrana que estaba pendiente desde hace décadas y que ayudará a desarrollar y sacar de la pobreza al sur de Nuevo León.

Señaló que esa región estaba abandonada y decidió destinarle más recursos porque coincide con AMLO y Sheinbaum que primero se debe sacar del atraso a los más pobres.

“Primer acto fue venir al sur y en algo coincido con el Presidente Andrés Manuel y con la Presidenta Claudia: por el bien de todos, primero los que más necesitan, en el caso de Nuevo León.

Afirmó que el desarrollo llegará a todo el estado para que ningún grupo social se quede atrás.

“Gracias por su confianza, por ser su gobernador estos primeros tres años, vamos a desarrollar todo Nuevo León, vamos a sacar adelante a todo Nuevo León: Monterrey, área periférica, norte, sur, región citrícola, región oriente y no tengo ninguna duda que vienen los tres mejores años de Nuevo León”, señaló.

El gobernador abundó que en el sur del estado ya hay dos campamentos de policías que suman 500 elementos.

“Me da mucho gusto que en tres años avanzamos mucho en seguridad, en movilidad y en salud, no había en el sur de Nuevo León, Fuerza Civil. De la nueva Fuerza Civil ya hay dos regimientos, el de Galeana y el de Doctor Arroyo; acá era tierra de nadie, estaban a la buena de Dios; en Galeana ya hay un regimiento con 250 elementos y en Doctor Arroyo, que digamos que es la cabecera municipal del sur de Nuevo León, otro regimiento con 250 elementos.

“En tres años ya llevamos muchos kilómetros de Interserrana, de Galeana a la sierra y ya arrancamos de Montemorelos a la sierra y ya este mes licitamos la parte de la sierra, la Interserrana une a Nuevo León y México con Texas”, afirmó.

