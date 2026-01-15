Hacen batallar al pasajero OMA y aerolíneas en el AIM

Tanto OMA como las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) hacen que la experiencia de usar esa central aeroportuaria se convierta en todo un predicamento para muchos pasajeros, pues ocasionan severas incomodidades como obligarlos a caminar entre una terminal y otra.

Aparte de que hay solo dos bandas para recoger el equipaje y que abundan zonas restringidas por las “interminables” obras de remodelación, una de las quejas más recurrentes entre los usuarios es que tienen que caminar entre terminales para levantar sus maletas o porque les cambian el lugar de salida.

Esto ocurre a altas horas de la noche o bien, enfrentando inclemencias climatológicas como lluvias o bajas temperaturas.

Ante esto, diputados locales alzaron este miércoles la voz para pedirle al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) que agilice los trabajos, no solo porque ya está por iniciar el Mundial FIFA 2026, sino también en beneficio de los regios que utilizan con frecuencia ese servicio.

La parte de las obras sí es responsabilidad de OMA, pues estas llevan ya un año y no hay fecha estimada de conclusión.

Sin embargo, el caso de los pasajeros que tienen que caminar largas distancias porque les cambiaron el sitio de desembarque es de las aerolíneas como Viva Aerobús, que opera en la Terminal C y, según dijeron pasajeros, es frecuente que incurra en esta práctica.

Este miércoles, Valeria Briones iba a la Ciudad de México y le avisaron que su vuelo no saldría de la Terminal C, sino de la A; por eso tuvo que caminar cargando el equipaje.

Pero también le ha ocurrido que la bajan en la A y le piden que recoja sus maletas en la C.

“La verdad es que se están muy cansadas las caminatas porque a veces te bajan en una terminal y lo tienes que andar avisando a todos: familiares para que no estén hasta la otra; y si te toca con lluvia, pues ahí tienes que ir toda incómoda, con las maletas y todo, depende cómo vengas con el equipaje”, señaló Briones.

Ulises Ruiz, otro pasajero, señaló que lo que ha vivido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey ni siquiera le ocurre en otros más pequeños donde hay menos infraestructura.

Indicó que espera que las obras sean para bien y se agilicen, pues actualmente no hay información clara y una logística adecuada ha impactado negativamente en su experiencia de viaje.

“Esperemos que sí avancen rápido y mejoren porque, pues sí, hay unos aeropuertos que son más pequeños; no tienes que pasar por esto ni andar caminando”, apuntó el pasajero.

Los usuarios indicaron que la implementación de pasillos provisionales, así como adecuaciones temporales en accesos y áreas de circulación, ha generado confusión, desorientación y malestar entre quienes arriban o parten del aeropuerto.

Este miércoles, El Horizonte dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) sigue “patas pa´arriba” debido a que las obras de remodelación se han tornado “el cuento de nunca acabar”, lo cual se traduce en molestias y riesgos para los pasajeros, pues a veces no hay sillas y se camina entre obras.

Diputados piden acelerar

Ante las molestias que genera el atraso de las remodelaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el diputado del PRI, Javier Caballero, solicitó que se aceleren los trabajos para que el servicio sea adecuado, no solo para los turistas, sino principalmente para los regiomontanos.

En tanto, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que si bien es una obra privada, se tienen que atender con urgencia las quejas de los usuarios y tener listas las instalaciones previo al Mundial.

En entrevista, Caballero mencionó que, aunque sí es importante que estas remodelaciones estén listas para aquellos que vienen a la entidad por el mundial, es fundamental pensar en todas las personas regiomontanas que usan el aeropuerto diario y que, a pesar de pagar una de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) más altas de todo el país, las condiciones no lo reflejan.

“Yo creo que es bien importante y lo mencionas, sí es importante el turismo, pero es más importante la gente de Nuevo León; hay mucha gente en Nuevo León que a diario utiliza el aeropuerto para viajes de negocios, para viajes de placer, para viajes de salud y es importante que tengamos un aeropuerto con las mejores condiciones".

“Por ahí se está manejando la posibilidad nuevamente de aumentar la tarifa de uso de aeropuerto para que sea uno de los aeropuertos más caros de México y volvemos a lo mismo; para pensar en aumentos, hay que pensar en condiciones dignas”, dijo Javier Caballero, diputado del PRI.

A cinco meses de que inicie el Mundial FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de Monterrey sigue “patas pa’ arriba” por las obras de remodelación.

Estas se iniciaron hace casi un año para ampliar la capacidad del aeropuerto; sin embargo, continúan sin fecha clara de conclusión, generando molestias e incomodidades entre los viajeros.

Usuarios reportan falta de espacios, zonas restringidas, recirculaciones confusas y escasez de bandas para equipaje, lo que provoca largas esperas e incluso que personas se sienten en el piso por falta de asientos.

Estas dificultades ocurren además de que próximamente aumentará la TUA, que ya era una de las más altas entre las sedes mundialistas.

Desde la administración del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) se defiende que los trabajos buscan preparar el aeropuerto para el evento, aunque no se ha precisado cuándo terminarán las obras.

