Hacen rodada Corazones en Bici y reúne a 70 personas en Monterrey

Con un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros y un ambiente familiar, este fin de semana se realizó la segunda edición de la rodada ciclista “Corazones en Bici Vol. 2”.

La actividad reunió a más de 70 participantes, entre vecinos, integrantes de colectivos ciudadanos, funcionarios municipales y la diputada local Cecilia Robledo, quienes se sumaron a la jornada que combinó activación física y convivencia comunitaria en el Parque Santa Rosa, en la colonia Chepevera, en Monterrey.

Recorrido por distintas colonias

El trayecto contempló calles de las colonias Chepevera, Lomas, Deportivo Obispado, Obispado y María Luisa, donde el contingente avanzó de manera organizada bajo la supervisión de personal de apoyo.

La temática estuvo inspirada en el Día del Amor y la Amistad, lo que dio un toque distintivo a esta edición, enfocada también en promover el respeto entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Impulso a la movilidad sustentable

La rodada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio, a través de la Dirección General de Movilidad y Espacio Público.

De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia para impulsar alternativas de transporte sustentable y fomentar una cultura de movilidad segura en la ciudad.

Para el desarrollo del evento se contó con el respaldo de colectivos ciclistas y del equipo de Cultura de Movilidad, quienes brindaron acompañamiento durante el recorrido para garantizar la seguridad de los asistentes y el adecuado control del grupo.

Promueven uso de bicicleta y convivencia vecinal

Autoridades locales señalaron que estas actividades buscan incentivar el uso de la bicicleta y otros medios no motorizados, como patines, no solo como una opción recreativa, sino también como una alternativa eficiente para traslados cotidianos.

Además de promover hábitos saludables, la jornada tuvo como propósito fortalecer la convivencia vecinal y la apropiación de los espacios públicos.

