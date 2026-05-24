Hallan cuerpo de mujer sobre canal de aguas negras de Reynosa

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde del sábado en un canal de aguas negras de la colonia Puerta Grande, provocando la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El hallazgo ocurrió luego de una denuncia anónima al número de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo entre la maleza, a un costado del canal ubicado sobre las calles Punta de Papel, junto a una toma de Comapa.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y efectivos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.

Debido a las condiciones del terreno, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron maniobras para recuperar el cuerpo y colocarlo en superficie, donde peritos de Servicios Periciales efectuaron las diligencias de ley.

Cuerpo de víctima presentaba evidentes huellas de violencia

De manera preliminar, trascendió que la víctima vestía únicamente un short amarillo y el cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia, aunque serán las autoridades ministeriales quienes determinen oficialmente las causas de la muerte tras la necropsia correspondiente.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro local, donde permanecerá en espera de ser identificado oficialmente. La Fiscalía exhortó a familias con reportes de mujeres desaparecidas a acercarse para solicitar información que pudiera ayudar en la identificación de la víctima.

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