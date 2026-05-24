Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
localizan_cuerpo_mujer_estado_descomposicion_reynosa_jpg_88fd09538d
Tamaulipas

Hallan cuerpo de mujer sobre canal de aguas negras de Reynosa

De manera preliminar, trascendió que la víctima vestía únicamente un short amarillo y el cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia

  • 24
  • Mayo
    2026

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde del sábado en un canal de aguas negras de la colonia Puerta Grande, provocando la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El hallazgo ocurrió luego de una denuncia anónima al número de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo entre la maleza, a un costado del canal ubicado sobre las calles Punta de Papel, junto a una toma de Comapa.

localizan-cuerpo-mujer-estado-descomposicion-reynosa.jpg

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y efectivos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.

Debido a las condiciones del terreno, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron maniobras para recuperar el cuerpo y colocarlo en superficie, donde peritos de Servicios Periciales efectuaron las diligencias de ley.

Cuerpo de víctima presentaba evidentes huellas de violencia

De manera preliminar, trascendió que la víctima vestía únicamente un short amarillo y el cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia, aunque serán las autoridades ministeriales quienes determinen oficialmente las causas de la muerte tras la necropsia correspondiente.

localizan-cuerpo-mujer-estado-descomposicion-reynosa.jpg

El cadáver fue trasladado al anfiteatro local, donde permanecerá en espera de ser identificado oficialmente. La Fiscalía exhortó a familias con reportes de mujeres desaparecidas a acercarse para solicitar información que pudiera ayudar en la identificación de la víctima.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_25_at_2_02_47_AM_94d3be4881
Apagones golpean a Matamoros; exigen respuestas a CFE
EH_FOTO_VERTICAL_53_12db075980
Vinculan a proceso a acusado de robo violento en Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_05_24_at_12_06_09_PM_862cb92f01
Empresarios alertan crisis de confianza por inseguridad
publicidad

Últimas Noticias

protocolo_eva1_0126984e77
Podrán mujeres pedir ayuda en bares y antros con Protocolo EVA
inversion_mexico_59f48395d4
¡Llueven dólares!: aumenta 10% inversión extranjera en México
fonacot_llama_trabajadores_tramitar_credito_manera_directa_efe0d4b486
Fonacot llama a trabajadores a tramitar crédito de manera directa
publicidad

Más Vistas

image00001_822e26f54b
Samuel García presenta nueva ruta Monterrey-Madrid
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
Alejandro_Marcovich_a293f8d316
Alejandro Marcovich sufre derrame cerebral y está en coma
publicidad
×