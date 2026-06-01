Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
adajsdja_69d0288f88
Nuevo León

Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio después de que se recibiera un reporte de una persona inconsciente, que después confirmaron como fallecida

  • 01
  • Junio
    2026

El hallazgo de un hombre sin vida a un costado de la autopista al aeropuerto movilizó a las corporaciones de auxilio y seguridad la tarde de este lunes, provocando caos vial que afectó a decenas de viajeros que se dirigían a la terminal aérea.

Tras recibir el reporte de una persona inconsciente a la orilla de la carretera, elementos de Protección Civil Apodaca acudieron al sitio. 

Al revisar a la víctima, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni la identidad del hombre.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 10.36.56 PM.jpeg

A pesar de que el cuerpo de la víctima se encontraba fuera de la carpeta asfáltica, las autoridades acordonaron la zona y cerraron el carril izquierdo en circulación hacia el municipio de Guadalupe para permitir las labores de los peritos.

Esta restricción vial generó un fuerte congestionamiento vehicular que se extendió rápidamente por la zona de acceso al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

A través de las redes sociales, comenzaron a circular imágenes de la afectación a los usuarios del aeropuerto. 

WhatsApp Image 2026-06-01 at 10.37.08 PM.jpeg

Ante la imposibilidad de avanzar en sus vehículos o transportes públicos, decenas de pasajeros optaron por descender de las unidades y caminar a pie por el acotamiento, arrastrando sus maletas para llegar a tiempo a los mostradores y no perder sus vuelos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_03_at_5_33_50_PM_bdefb5c3e2
Habilitan dos carriles bajo el Arco de la Independencia
Whats_App_Image_2026_06_03_at_3_02_36_PM_54f7bcc788
Van contra agencias de viajes fantasma en Nuevo León 
ibero_nl_54d4b8f039
Abre Iberia puertas de Europa a regios con nuevo vuelo directo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_03_at_5_33_50_PM_bdefb5c3e2
Habilitan dos carriles bajo el Arco de la Independencia
Whats_App_Image_2026_06_03_at_3_02_36_PM_54f7bcc788
Van contra agencias de viajes fantasma en Nuevo León 
Whats_App_Image_2026_06_03_at_3_11_42_PM_4ee0c294c2
Guerra en Medio Oriente dispara 55% el precio del asfalto en NL
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×