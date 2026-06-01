Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros

El hallazgo de un hombre sin vida a un costado de la autopista al aeropuerto movilizó a las corporaciones de auxilio y seguridad la tarde de este lunes, provocando caos vial que afectó a decenas de viajeros que se dirigían a la terminal aérea.

Tras recibir el reporte de una persona inconsciente a la orilla de la carretera, elementos de Protección Civil Apodaca acudieron al sitio.

Al revisar a la víctima, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni la identidad del hombre.

A pesar de que el cuerpo de la víctima se encontraba fuera de la carpeta asfáltica, las autoridades acordonaron la zona y cerraron el carril izquierdo en circulación hacia el municipio de Guadalupe para permitir las labores de los peritos.

Esta restricción vial generó un fuerte congestionamiento vehicular que se extendió rápidamente por la zona de acceso al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

A través de las redes sociales, comenzaron a circular imágenes de la afectación a los usuarios del aeropuerto.

Ante la imposibilidad de avanzar en sus vehículos o transportes públicos, decenas de pasajeros optaron por descender de las unidades y caminar a pie por el acotamiento, arrastrando sus maletas para llegar a tiempo a los mostradores y no perder sus vuelos.

Comentarios