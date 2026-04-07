Hallan con vida a segundo minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa
07
-
Abril
2026
El segundo de los cuatro mineros que quedaron atrapados dentro de la mina Santa Fe, fue localizado con vida en el estado de Sinaloa.
La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer por medio de un comunicado, que luego de 312 horas de trabajo ininterrumpido hallaron con vida a este hombre.
#ComunicadoCNPC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026
Este hombre fue identificado como Francisco Zapata Nájera de 42 años, quien es originario de Papasquiaro, Durango.
Previamente, también se dio a conocer que se realizó una reunión de seguimiento con el Puesto de Comando en El Rosario, encabezada por la coordinadora Laura Velázquez Alzúa, para revisar los avances y definir las acciones.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), así como personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil del Estado participan en estas labores.
México prosigue extrayendo agua para rescatar a mineros atrapados
Las labores de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa, continúan con el objetivo de localizar y extraer a tres mineros que permanecen atrapados desde el pasado 25 de marzo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las autoridades detallaron que el principal desafío sigue siendo la acumulación de agua en el sitio, por lo que se han reforzado los trabajos de bombeo para poder acceder a la zona donde se encuentran los trabajadores.
