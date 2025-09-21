Cerrar X
Nuevo León

Identifican acompañante de Débora Estrella en accidente aéreo

Se dio a conocer la identidad del piloto que se trasladaba a bordo de una aeronave la tarde del sábado, donde la conductora de noticias perdió la vida en García

  • 21
  • Septiembre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que la segunda víctima del desplome del aeronave donde la conductora de televisión Débora Estrella perdió la vida en García, ya fue identificado.

Se trata de Bryan Ballesteros Argueta, piloto profesional que estudió en la Escuela de Aviación México del 2013 a 2016. Graduado como Primer oficial de B737 y A320. Trabajó en la compañia de Viva Aerobus, donde fue copiloto de 2018 a 2023. 

Su perfil en redes sociales se describía como "Piloto profesional capaz de pilotar en situaciones complicadas".

El accidente se reportó a las 18:51 horas de este sábado, en Riveras del Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

Cuerpos de rescate informaron que ejecutaron diversas maniobras en apoyo a la Fiscalía, para colocar la aeronave siniestrada en una zona segura, debido a que se encontraba en un barranco de alrededor de 10 metros.

Se hacen cargo autoridades competentes se eliminan riesgos en el lugar aplicando producto químico retardante para evitar cualquier riesgo de explosión.

Al lugar acudió personal de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Municipal, Bomberos del Estado, así como elementos de la Fuerza Civil, Policía Municipal, Servicios Periciales y Fiscalía del Estado.

También miembros de la Agencia Federal de Aviación, en conjunto con personal de la Defensa y Guardia Nacional, llegaron al sitio para brindar el apoyo necesario.


