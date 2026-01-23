Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago

Autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida tras el accidente vial registrado en la carretera nacional, a la altura de los Faisanes, en el municipio de Santiago.

La víctima fue identificada como Noé de Jesús Gaytán, de 41 años de edad, quien viajaba a bordo de una camioneta Ford Explorer y perdió la vida a consecuencia del fuerte impacto, quedando su cuerpo sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con la actualización oficial, al arribo de las unidades estatales ya se encontraba personal de Protección Civil de Santiago, quienes confirmaron que una persona se encontraba sin signos vitales en el lugar del accidente.

Debido a que el percance ocurrió en un tramo federal y no se encontraban las autoridades correspondientes en el sitio, el municipio de Santiago asumió la responsabilidad inicial de la atención y resguardo de la escena.

El accidente involucró dos vehículos, la camioneta Ford Explorer, en la que viajaba el hoy occiso, y un Audi, conducido por Ramón Jabes Flores Rocha, de 53 años de edad.

Tras el choque, además de la persona fallecida, se reportaron dos lesionados, quienes fueron atendidos por cuerpos de auxilio. Uno de los heridos fue identificado como Ramón Jabes Flores Rocha, quien fue trasladado al Hospital Muguerza Sur para recibir atención médica especializada.

El segundo lesionado permanece no identificado y fue llevado al Hospital General de Montemorelos, donde continúa bajo observación médica.

En el lugar del accidente se registró afectación a la vialidad en el sentido de sur a norte, por lo que elementos de apoyo implementaron cierres parciales y control del tráfico para evitar otro percance y facilitar las labores de auxilio y levantamiento de indicios.

Posteriormente, autoridades de tránsito permanecieron en la zona en espera de los peritajes correspondientes, a fin de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Asimismo, se informó que las investigaciones continuarán por parte de las instancias competentes, una vez que se tomó conocimiento formal del hecho.

