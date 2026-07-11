Identifican a fallecidos en choque sobre la Carretera Nacional

El fatal percance, en el que perdieron la vida cuatro jóvenes, se registró la noche del viernes sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago

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Las autoridades identificaron a las cuatro personas que perdieron la vida en el fatal accidente registrado la noche del viernes sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 259, cerca de la comunidad de El Cerrito, en el municipio de Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Kelly Escobedo, de 20 años; Mauricio Muñoz, de 19; Patricia Arizpe, de 20, y Ana Carreón, también de 20 años, quienes viajaban a bordo de un Toyota Camry color rojo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, según versiones recabadas por las autoridades, participaba en arrancones con otro automóvil.

Al tomar una curva, el conductor perdió el control, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios, donde impactó de frente contra una camioneta Audi Q3

Tras el fuerte choque, el Toyota quedó partido en dos y sus cuatro ocupantes fallecieron en el lugar, mientras que la conductora de la camioneta Audi, Ángela Lizeth González Munguía, de 21 años, resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos de Protección Civil de Santiago a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación para determinar con precisión las causas del accidente y esclarecer si el exceso de velocidad y la presunta participación en arrancones fueron factores determinantes en el percance.