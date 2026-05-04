Implementa Santiago 'bodycam' con IA para elementos policíacos

El alcalde del municipio de Santiago, David de la Peña Marroquín, presentó un proyecto de reforzamiento tecnológico y operativo para la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, posicionando al municipio como un referente de vigilancia inteligente en el estado.

El equipamiento destaca por la incorporación de inteligencia artificial aplicada a la atención turística y el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia en puntos estratégicos.

Una de las novedades principales es la entrega de 70 cámaras corporales (bodycams) para los elementos policiales.

Estos dispositivos no solo registran operativos en 160 grados, sino que cuentan con tecnología de IA capaz de traducir al instante más de 50 idiomas, facilitando la comunicación directa con los visitantes extranjeros que se esperan para la justa mundialista.

Además, la corporación sumó a su arsenal un dron de alta gama, equipado con cámaras de largo alcance, visión nocturna y térmica, así como funciones de seguimiento automático de vehículos y personas.

Se incrementaron a 82 los puntos de monitoreo, alcanzando un total de 317 cámaras conectadas en calles principales y zonas de alta concentración.

Equipamiento táctico: Uniformes de alta resistencia para todo el personal y nuevos vehículos de patrullaje.

Durante el evento, De la Peña destacó que esta inversión no es solo una mejora de herramientas, sino una transformación del servicio público.

“Hoy, de cara al Mundial de la FIFA 2026, Santiago está más seguro que nunca. Hoy construimos una seguridad moderna, inteligente y cercana a la comunidad. Una seguridad que no solo responde, sino que previene; que no solo vigila, sino que acompaña, y que no solo actúa, sino que inspira confianza”, afirmó el alcalde.

A la par del despliegue tecnológico, el pasado 30 de abril se integraron 10 nuevos elementos policiales que reforzarán la operatividad en campo.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Azael Castillo Vargas, aseguró que este impulso permitirá que Santiago mantenga su posición como el municipio mejor evaluado en materia de seguridad en todo Nuevo León, garantizando una experiencia protegida tanto para residentes como para los turistas mundialistas.

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