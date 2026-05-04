Tres donantes de órganos salvan la vida de 14 pacientes en NL

En una jornada histórica de 48 horas, tres donantes de órganos devolvieron la esperanza a 14 pacientes en Nuevo León.

Gracias al altruismo de una mujer y dos hombres, así como al consentimiento de sus familias, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron tres exitosas procuraciones multiorgánicas entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

Las intervenciones, calificadas por las autoridades médicas como actos de "amor al prójimo", se llevaron a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25.

La maratónica jornada comenzó en la UMAE No. 25, tras el gesto altruista de una joven de 28 años. Horas más tarde, el equipo del HGZ No. 33 activó sus protocolos para recibir la donación de un hombre de 53 años. La cadena de vida culminó en este mismo hospital, con una tercera procuración proveniente de un varón de 51 años.

Gracias a que las tres familias aceptaron la donación de órganos, el equipo médico logró obtener 2 hígados, 6 riñones y 6 córneas.

“La UMAE No. 25 trasplantó un hígado, cuatro riñones y dos córneas; el HGZ No. 33 hizo lo propio con dos córneas y las otras dos se enviaron a la UMAE No. 71 de Torreón. Por otro lado, un hígado fue trasladado al Hospital Universitario, en Monterrey, y dos riñones a un hospital en Guadalajara”, informó el IMSS.

Este logro posiciona a Nuevo León como un referente en materia de procuración de órganos, subrayando la importancia de la cultura de la donación para salvar vidas.

“Todo esto fue posible gracias a que las familias de las tres personas donadoras dieron el ‘sí' para que los órganos de sus seres queridos se procuraran con fines de trasplante”, destacaron representantes del IMSS.

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