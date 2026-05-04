Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_donantes_77f378b248
Nuevo León

Tres donantes de órganos salvan la vida de 14 pacientes en NL

Una mujer y dos hombres realizaron donaciones de órganos para que especialistas del IMSS realiza exitosas procuraciones multiorgánicas

  • 04
  • Mayo
    2026

En una jornada histórica de 48 horas, tres donantes de órganos devolvieron la esperanza a 14 pacientes en Nuevo León. 

Gracias al altruismo de una mujer y dos hombres, así como al consentimiento de sus familias, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron tres exitosas procuraciones multiorgánicas entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

Las intervenciones, calificadas por las autoridades médicas como actos de "amor al prójimo", se llevaron a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25.

La maratónica jornada comenzó en la UMAE No. 25, tras el gesto altruista de una joven de 28 años. Horas más tarde, el equipo del HGZ No. 33 activó sus protocolos para recibir la donación de un hombre de 53 años. La cadena de vida culminó en este mismo hospital, con una tercera procuración proveniente de un varón de 51 años.

Gracias a que las tres familias aceptaron la donación de órganos, el equipo médico logró obtener 2 hígados, 6 riñones y 6 córneas.

“La UMAE No. 25 trasplantó un hígado, cuatro riñones y dos córneas; el HGZ No. 33 hizo lo propio con dos córneas y las otras dos se enviaron a la UMAE No. 71 de Torreón. Por otro lado, un hígado fue trasladado al Hospital Universitario, en Monterrey, y dos riñones a un hospital en Guadalajara”, informó el IMSS. 

Este logro posiciona a Nuevo León como un referente en materia de procuración de órganos, subrayando la importancia de la cultura de la donación para salvar vidas.

“Todo esto fue posible gracias a que las familias de las tres personas donadoras dieron el ‘sí' para que los órganos de sus seres queridos se procuraran con fines de trasplante”, destacaron representantes del IMSS.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

frio_2054fcc16f
Este jueves llegará a NL el frente frío 49; récord de temporada
Whats_App_Image_2026_05_05_at_16_09_21_05b20bd1c6
Lanza San Pedro guía digital rumbo al Mundial 2026
El_Kakino_1b8621bcae
Detienen a ‘El Kakino’, secuestrador en NL, Coahuila y Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

73ddca46b034ace9814ffa9bb9a5921c0603577cw_daa171abb5
Muerte de Maradona fue agonía prolongada: peritos
EH_CONTEXTO_34_8e51c283d6
Angelina Jolie pone en venta su mansión por casi US$30 millones
cruceros_mexico_destinos_donde_llegan_130049_1024x576_b7aa24ba32
España recibirá crucero con posible brote de hantavirus
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×