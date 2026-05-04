Wall Street cierra en rojo mientras se dispara precio del crudo

Wall Street cerró este lunes en rojo mientras se disparaba el precio del petróleo por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 1.13% hasta 48,941 unidades

: baja 1.13% hasta 48,941 unidades S&P 500 : baja 0.41% hasta 7,200 unidades

: baja 0.41% hasta 7,200 unidades Nasdaq: baja 0.19% hasta 25,067 unidades

El presidente Donald Trump anunció una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en Ormuz. Sin embargo, las fuerzas iraníes llevaron a cabo el ataque a dos buques que intentaban atravesar la estratégica vía, pero el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desmintió la información.

Emiratos Árabes Unidos informó de que ha interceptado hoy sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero "procedentes de Irán", en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Washington y Teherán hace casi un mes.

Entre estos factores, resaltó el auge de los centros de datos de inteligencia artificial (IA), "un sector que goza de buena salud y se mantiene fuerte", y un gasto del consumidor "resistente pese a las preocupaciones geopolíticas".

Comentarios