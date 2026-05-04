Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
wall_street_rojo_139954654a
Finanzas

Wall Street cierra en rojo mientras se dispara precio del crudo

En otros mercados, la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años subía al 4.438 %, el oro bajaba a $4,526 dólares la onza

  • 04
  • Mayo
    2026

Wall Street cerró este lunes en rojo mientras se disparaba el precio del petróleo por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.13% hasta 48,941 unidades
  • S&P 500: baja 0.41% hasta 7,200 unidades
  • Nasdaq: baja 0.19% hasta 25,067 unidades

El presidente Donald Trump anunció una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en Ormuz. Sin embargo, las fuerzas iraníes llevaron a cabo el ataque a dos buques que intentaban atravesar la estratégica vía, pero el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desmintió la información.

Emiratos Árabes Unidos informó de que ha interceptado hoy sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero "procedentes de Irán", en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Washington y Teherán hace casi un mes.

Entre estos factores, resaltó el auge de los centros de datos de inteligencia artificial (IA), "un sector que goza de buena salud y se mantiene fuerte", y un gasto del consumidor "resistente pese a las preocupaciones geopolíticas".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_05_05_T094843_537_1800cd054b
Peso mexicano avanza frente al dólar por tregua en Medio Oriente
Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street abre verde ante incertidumbre sobre tránsito en Ormuz
petroleo_texas_7f7430bed5
Petróleo baja hasta los US$102.20 por tensión en Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

stevie_y_sabrina_a47d3f3d82
Sabrina Carpenter y Stevie Nicks deslumbran con histórico dueto
ip_afirma_plan_mexico_abre_ruta_para_agilizar_inversion_e8ad830a1d
IP afirma que Plan México abre ruta para agilizar inversión
EH_UNA_FOTO_2026_05_05_T125847_849_62e3bb74a0
Djokovic convierte Piazza del Popolo en templo del tenis
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×