Nuevo León

Implementarán campaña de prevención ante uso de redes sociales

Tras la desaparición y posterior localización de una menor, autoridades estatales realizarán una campaña para prevenir este tipo de situaciones

  • 21
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se aplicará una campaña de prevención con el fin de orientar a la ciudadanía sobre las medidas que pueden tomar ante el uso de redes sociales por parte de sus hijos o menores de edad a su cargo.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, encabezada por el titular de la dependencia, Gerardo Escamilla Vargas, informó que se llevará a cabo una campaña para regulación del uso de redes sociales por parte de los menroes. 

"Que los padres de familia tengan el tiempo de revisar quiénes son las personas con las que interactúan sus hijos. Identificar también que plataformas o que tipos de videojuegos están utilizando, es importante que lo hagan los familiares y por nuestra parte seguir publicando este tipo de situaciones para que podamos ser un poco más creativo para este tipo de situaciones".

Localizan a menor desaparecida tras jugar Roblox

Autoridades investigan como la menor Kimberly Viridiana, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Escobedo, fue localizada con vida tras regresar por su propia cuenta a su casa.

La madre de la menor aseguró que la llamó por teléfono durante el mediodía del pasado lunes, donde le aseguró que regresaría a su vivienda ese mismo día en la noche.

 

Previo a esto, interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, quienes emitieron un reporte de búsqueda.

La preocupación durante su desaparición aumentó cuando la madre informó que la adolescente mantenía comunicación con un hombre identificado como Rafael, originario de la Ciudad de México, con quien jugaba Roblox.


