Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_05_T180831_640_c5c6bf0ef9
Nuevo León

Anuncian restricciones viales por obras en la zona del Huajuco

Monterrey informó que a partir de este miércoles 5 de noviembre se implementarán restricciones nocturnas en la Carretera Nacional, a la altura de La Rioja

  • 05
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Monterrey informó que a partir de este miércoles 5 de noviembre se implementarán restricciones nocturnas en la Carretera Nacional, a la altura de La Rioja, debido al montaje de trabes para la construcción de un puente elevado.

Del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre, de 11 de la noche a 5 de la mañana, se impedirá el tránsito vehicular por el carril lateral en sentido de sur a norte, desde la calle Cervera del Río hasta la avenida La Rioja, en la zona del Huajuco.

f5af5af9-129a-46c5-ac87-8e1fd96e896d.jfif

Además, este miércoles se restringirá el paso por el carril de alta velocidad en dirección de norte a sur, a partir de las 11 de la noche y hasta las tres de la mañana.

Las autoridades municipales precisaron que la zona estará debidamente delimitada y contará con la presencia de personal de Tránsito para orientar a los automovilistas y garantizar la seguridad durante las maniobras.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T131420_520_b517d87e9f
Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_06_T115805_351_e109427605
Vinculan a dos mujeres extranjeras por armas en General Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T114734_569_205aa2c131
Condena IMSS asesinato de trabajador en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_28_00ad6a57ea
Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T131420_520_b517d87e9f
Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×