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Estadio Azteca no tendrá estacionamiento para México vs Portugal

El México vs Portugal se jugará sin estacionamiento para los aficionados. Autoridades implementarán cierres viales y recomiendan usar transporte público

  • 25
  • Marzo
    2026

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el partido amistoso entre la Selección Mexicana y su similar Portugal, programado para el 28 de marzo, se llevará a cabo sin acceso a estacionamiento para el público en el Estadio Azteca.

El encuentro marcará la inauguración del inmueble rumbo al Mundial 2026, pero estará acompañado de un amplio operativo de movilidad que modificará por completo el acceso a la zona.

Sin acceso vehicular para aficionados

De acuerdo con el comunicado oficial, no habrá estacionamiento disponible dentro del perímetro del estadio para asistentes. El acceso vehicular quedará restringido únicamente a unidades autorizadas, incluyendo residentes con permiso, servicios de emergencia y personal acreditado.

Además, desde las 6:00 horas se aplicarán cierres parciales en vialidades cercanas, mientras que a partir de las 13:00 horas el bloqueo será total en el polígono definido por las autoridades capitalinas.

El acceso peatonal estará limitado exclusivamente a personas con boleto.

Operativo de “última milla”

El dispositivo contempla un esquema de control en la zona conocida como “última milla”, donde solo podrán circular vehículos autorizados.

A partir de ese punto, todos los asistentes deberán ingresar caminando al estadio, principalmente por dos accesos:

  • Avenida Santa Úrsula y Av. del Imán (puertas 3 y 8)
  • CETRAM Huipulco y Calzada de Tlalpan

El control estará a cargo de elementos de tránsito y seguridad durante toda la jornada.

El sistema de transporte de la ciudad extenderá su horario hasta la 1:00 de la madrugada. El Tren Ligero ofrecerá servicio especial desde Tasqueña hacia el estadio, mientras que habrá rutas adicionales de trolebús desde puntos como Perisur y Ciudad Universitaria.

Asimismo, el CETRAM Huipulco será destinado a servicios especiales, por lo que varias rutas serán reubicadas hacia Viaducto Tlalpan.

El duelo entre México y Portugal está programado para las 19:00 horas, con apertura de puertas desde las 15:30, sin embargo las autoridades recomiendan llegar con anticipación para evitar contratiempos, debido a los cierres totales previstos desde las 13:00 horas.


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