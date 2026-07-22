Implicado en accidente de Carretera Nacional sigue detenido

Confirmó que el conductor señalado permanece detenido y que este miércoles se desarrollaba la audiencia de control de detención

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúa la investigación por el accidente registrado el pasado 19 de julio sobre la Carretera Nacional, a la altura de La Rioja, en el que murió Jorge Nava, de 22 años, y cinco personas más resultaron lesionadas.

Durante la conferencia de prensa, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que la mecánica del percance, de acuerdo con los testimonios y el dictamen de causalidades, establece que el conductor presuntamente responsable invadió otro carril, provocando la colisión.

“La mecánica del hecho es que venían circulando dos vehículos; el que terminó impactado en un árbol venía por el carril de en medio y el vehículo que circulaba por el carril de baja intentó cambiar de carril y esto provocó un impacto con una Ford pickup, lo que hizo que el vehículo se proyectara contra el muro de contención y luego con un árbol, en donde finalmente falleció el conductor de la pickup. Resultaron lesionadas varias personas, una de las cuales se encuentra grave”, explicó.

Orozco confirmó que el conductor señalado permanece detenido y que este miércoles se desarrollaba la audiencia de control de detención.

“Está detenido hasta este momento, fue puesto a disposición de la Fiscalía, se hizo la investigación inicial y el día de hoy se está celebrando la audiencia de control de detención; culminando ésta les informaremos el resultado”, indicó.

Respecto a los estudios toxicológicos, el vicefiscal señaló que, de manera preliminar, no existen indicios de que alguno de los conductores hubiera manejado bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“Me parece que no, de parte de los conductores no”, respondió al ser cuestionado sobre los resultados médicos.

No obstante, precisó que el exceso de velocidad sí forma parte de los elementos considerados por el Ministerio Público para sustentar la investigación.

“En el dictamen hay un tema de exceso de velocidad, que forma parte de los motivos por los cuales el Ministerio Público acude a audiencia por inobservar una norma del Reglamento de Tránsito, en este caso no respetar el límite de velocidad, particularmente se plasma el del conductor responsable”, concluyó.

La Fiscalía dará a conocer el resultado de la audiencia una vez que concluya el proceso judicial.