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Nuevo León

Caen tres personas ligadas al fraude de Tamayo Capital

Alejandro "N" fue detenido en Querétaro y estaría implicado en un fraude inmobiliario realizado a través de la empresa Tamayo Capital

  • 15
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció la captura de tres personas ligadas al presunto fraude cometido por la inmobiliaria Tamayo Capital.

La primera detención fue la de Alejandro "N", a quien se le hizo efectiva una orden de aprehensión este viernes en la ciudad de Querétaro, por lo que en las próximas horas se reforzará la coordinación entre las autoridades de ambos estados, para que enfrente su proceso en el norte del país.

Alejandro "N" estaría implicado en un fraude inmobiliario realizado a través de la empresa Tamayo Capital, a la cual distintas personas realizaron diversos depósitos bancarios para poder invertir.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas le entregaron estos recursos a Tamayo Capital para poder realizar distintas operaciones y manejar inversiones que eran realizadas por dicha inmobiliaria.

Por otra parte, Mario "N" y Damarys "N" también fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los hechos descritos y vinculados a Tamayo Capital.

La pareja de 39 y 35 años, respectivamente, fue detenida en calles del municipio de Apodaca, para más tarde ser puesta a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con la autoridad estatal, ambos participaron de forma activa en el fraude, por lo que fueron internados en correspondientes Centros de Reinserción Social del Estado.

Así se dio el caso Tamayo Capital

Luego de una serie de denuncias por el presunto delito de fraude, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa inmobiliaria Tamayo Capital, ubicada sobre la avenida Gómez Morín, en la colonia Carrizalejo, en el municipio de San Pedro.

El resultado del operativo fue la detención de seis personas que se resistieron a la autoridad durante la intervención. Las personas arrestadas fueron identificadas como Santos “N” (31 años), Octavio “N” (37 años), Claudia “N” (51 años), Hermelinda “N” (28 años), Karla “N” (29 años) y Damarys “N” (34 años). Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se les continuará el proceso legal correspondiente.

En el transcurso del cateo, las autoridades aseguraron una gran cantidad de material que será utilizado como prueba en la investigación.

Entre los objetos decomisados se encuentran equipos de cómputo, contratos, permisos, recibos, comprobantes de pago, identificaciones personales y diversos documentos que, según la Fiscalía, pueden estar relacionados con las presuntas irregularidades cometidas por la empresa.


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