Vinculan detenido por caso 'Tía Paty' como hijo de señora Lozano

Ante la polémica generada por el caso de la "Tía Paty", uno de los detenidos fue identificado como hijo de "La Señora Lozano", una reconocida aficionada de Rayados.

Su aprehensión ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando autoridades estatales detuvieron a los presuntos operadores de esta red de extorsión, cuyo móvil era la difusión de contenido privado.

El modus operandi de la presunta red implica que los administradores exigían pagos económicos a las víctimas para evitar que su información se difundiera de forma masiva en internet, por lo que César "N" y Astrid "N" fueron capturados.

Ambos detenidos fueron acusados de delitos de extorsión digital, reclutamiento para servicios sexuales y suplantación de identidad.

Sin embargo, en redes sociales trascendió que el hombre implicado en estos delitos era familiar de la famosa aficionada.

"La señora Lozano" es reconocida por su apasionado apoyo hacia el Club de Fútbol Monterrey en redes sociales, quien ha sido blanco de grandes críticas y momentos polémicos tanto con otros aficionados como con jugadores.

Suazo gracias por tanto!!! Siempre en mi corazón!!!……🤗🙏🏼💪🏽⚽️💙 pic.twitter.com/w3TP0B5Ve1 — Sra Lozano (@SraLozano26) October 25, 2025

Presuntos implicados en caso de 'Tía Paty' ya están ante el juez

El caso conocido como “Tía Paty” sigue avanzando en Nuevo León, donde la Fiscalía General del Estado informó que la mayoría de los implicados ya se encuentran ante un juez de control, mientras continúan abiertas diversas líneas de investigación por el delito de extorsión.

El fiscal Javier Flores Saldívar detalló que este caso se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre del año pasado, lo que permitió desarrollar labores de investigación que derivaron en la identificación de los presuntos responsables y la detención de al menos dos personas.

Aquí te presentamos la nota completa: Presuntos implicados en caso de 'Tía Paty' ya están ante el juez

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