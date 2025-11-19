Cerrar X
Nuevo León

Impuestos verdes se usan en movilidad y monitoreo ambiental

Según Medio Ambiente, los impuestos a quienes contaminan, se usan para camiones híbridos, nuevas líneas de metro y modernizar el sistema de monitoreo ambiental

  • 19
  • Noviembre
    2025

Los impuestos verdes, que se cobran a aquellos que contaminan, aseguró el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, que se están invirtiendo en proyectos de movilidad que beneficiarán a disminuir el uso del vehículo; por ende, habrá una disminución de la contaminación.

Durante la glosa del cuarto informe de gobierno, el diputado Carlos de la Fuente, del PAN, cuestionó sobre en qué se destinan los más de $1,500 millones de pesos que se recaudan por año de este impuesto, a lo cual Lozano aseguró que es para la compra de nuevos camiones y la construcción de las nuevas líneas del metro.

“Estos recursos son usados en proyectos ambientales; particularmente, se están usando en la adquisición de camiones híbridos y eléctricos y en la construcción del monorriel más grande de América Latina, que son la línea 4 y la línea 6.

“Obviamente, estos proyectos tienen injerencia directa en temas ambientales, ya que con esto se logrará, una vez que esté en funcionamiento el metro, que se utilicen menos vehículos en la zona metropolitana de Monterrey, y por ende se ayude a mitigar los índices de contaminación de la zona metropolitana de Monterrey”, dijo Raúl Lozano.

Agregó que también se han invertido más de 14 millones de pesos en la modernización del sistema de monitoreo ambiental que existe actualmente en la entidad.

“Este año se hizo una inversión histórica de más de 14 millones de pesos en un reclamo que nos hacía esta honorable asamblea y la ciudadanía en la modernización de nuestro sistema integral de monitor ambiental, equipándolo con los últimos equipos existentes en el mercado y tecnología de punta para estar informando de manera puntual, de manera horaria, cuáles son las condiciones respecto a la contaminación de la zona metropolitana de Monterrey.

“No quiere decir que la que tengamos no funcione, sino que, como todos los equipos tecnológicos, requieren de actualizaciones y la tecnología va avanzando todos los días; es por eso que estamos haciendo esta inversión para que el sistema funcione con los últimos equipos existentes en el mercado”, agregó el Secretario de Medio Ambiente.


