India reducirá impuestos extras a exportación de combustibles

India reducirá los impuestos a la exportación de gasolina, diésel y combustible para aviones (ATF) a partir del próximo primero de junio, para así suavizar las tarifas impuestas para desincentivar la salida de combustible en medio de la guerra en Medio Oriente.

Reducen impuesto a exportación de combustibles hasta tres puntos

El impuesto a la exportación de gasolina pasará de 3 a 1.5 rupias por litro (0.016 dólares), mientras que el diésel pasará de 16.5 a 13.5 rupias por litro (0.14 dólares). Para el caso del ATF, la tarifa se reducirá de 16 a 9,5 rupias por litro (0.1 dólares).

Dichos gravámenes a la exportación fueron implementados el pasado 27 de mayo, ante el alza global de los precios del combustible por el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel en contra de Irán a finales del mes de febrero.

Este fue el cuarto aumento a las tarifas domésticas de la gasolina y el diésel desde mediados de mayo.

De acuerdo con el comunicado compartido, el objetivo de este impuesto era "garantizar la disponibilidad interna de productos petrolíferos, desincentivando las exportaciones".

Conflictos internacionales causan estragos en combustibles como bloqueo en Ormuz

Por ello, el Gobierno de India revisa los tipos cada dos semanas en función de los precios internacionales promedio del crudo, la gasolina, el diésel y el ATF

Cabe destacar que India importa la mayor parte del petróleo que consume y alrededor de la mitad de ese crudo llega a través del estrecho de Ormuz, el cual se encuentra bloqueado al ser uno de los principales focos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Se espera que el próximo ajuste se haga a mediados de junio.

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