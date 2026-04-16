Promueve Trump su política de eliminar impuestos a propinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Las Vegas un encuentro con trabajadores del sector servicios para defender su propuesta de eliminar los impuestos sobre las propinas, en un movimiento con claro trasfondo electoral rumbo a las elecciones intermedias.

Durante el evento, realizado en un hotel de la ciudad, el mandatario aseguró que su política fiscal ya está generando beneficios para empleados que dependen de ingresos variables, como camareros, bartenders y trabajadores de casinos.

Y aunque no presentó cifras concretas, sostuvo que las recientes rebajas fiscales han incrementado los reembolsos para este sector.

Apuesta política rumbo a elecciones

El discurso del presidente se da en un momento clave, apenas un día después del cierre del periodo de declaración de impuestos en el país, y forma parte de la estrategia republicana para reforzar su narrativa económica ante el electorado.

Trump subrayó que Las Vegas concentra a una de las mayores poblaciones de trabajadores que reciben propinas, por lo que la medida tendría un impacto directo en miles de familias.

En el foro participaron empleados de distintos rubros que respaldaron las políticas del mandatario, quien aprovechó para llamar al voto a favor del Partido Republicano en el estado de Nevada.

Contexto económico y aprobación

El impulso de esta propuesta ocurre en medio del debate sobre el impacto real de las rebajas fiscales impulsadas por la administración, así como por el contexto internacional marcado por tensiones como la guerra con Irán.

De acuerdo con encuestas nacionales recientes, la aprobación de Trump se mantiene alrededor del 40 %, con niveles de desaprobación superiores al 50 %, cifras que reflejan un escenario competitivo de cara a los comicios de noviembre.

En este contexto, la eliminación de impuestos sobre propinas se perfila como una de las principales banderas económicas del mandatario para intentar fortalecer su base de apoyo entre los trabajadores del sector servicios.

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