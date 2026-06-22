Impulsa Monterrey divulgación científica con Observatorio Móvil

En el marco del Día del Padre, reunió a más de 100 personas que participaron en dinámicas enfocadas en el conocimiento del espacio y el universo.

Los asistentes aprendieron sobre el universo mediante actividades interactivas durante la realización del “Observatorio Móvil” en la Alameda Mariano Escobedo, en Monterrey.

La actividad forma parte de las acciones de divulgación científica impulsadas por el alcalde Adrián de la Garza, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, y se llevó a cabo por primera vez en este espacio público.

Experiencia educativa para más de 100 asistentes

El evento, realizado en el marco del Día del Padre, reunió a más de 100 personas que participaron en dinámicas enfocadas en el conocimiento del espacio y el universo, en una experiencia diseñada para públicos de todas las edades.

Personal especializado del Observatorio Astronómico de Iturbide de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) explicó diversos fenómenos del cosmos, incluyendo la estructura de la Vía Láctea y el sistema solar.

Divulgación científica en espacios públicos

La actividad fue organizada por la Dirección General para un Desarrollo Verde, con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía y promover el uso de espacios públicos para la educación y la convivencia familiar.

Las autoridades informaron que las próximas fechas del Observatorio Móvil serán anunciadas a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey.