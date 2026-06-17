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Coahuila

CBTis 97 impulsa formación en semiconductores

La formación está orientada al estudio y desarrollo de componentes electrónicos que hoy son indispensables en industrias como la automotriz

  • 17
  • Junio
    2026

El CBTis 97 continúa fortaleciendo su oferta educativa con la carrera técnica en semiconductores, una especialidad que busca abrir nuevas oportunidades para los jóvenes en sectores de alta tecnología.

A un año de haber iniciado este programa, el plantel ya cuenta con su primera generación de estudiantes y se prepara para recibir a más alumnos interesados en una de las áreas con mayor crecimiento a nivel mundial.

La formación está orientada al estudio y desarrollo de componentes electrónicos que hoy son indispensables en industrias como la automotriz, la manufacturera y la tecnológica.

La creciente demanda de estos dispositivos ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con personal capacitado, por lo que la institución ha apostado por preparar talento local que pueda incorporarse a este mercado laboral en los próximos años.

Directivos del CBTis 97 destacaron que esta carrera representa una oportunidad para que los estudiantes se formen en un campo innovador y con amplias perspectivas de empleo.

Con la apertura de nuevos grupos a partir de septiembre, la escuela busca seguir posicionándose como un referente en educación técnica y tecnológica en la región sureste de Coahuila.


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