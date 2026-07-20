Impulsa Waldo Fernández con charla liderazgo juvenil

Durante su intervención señaló que la celebración del Mundial representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta Nuevo León

El senador con licencia y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León, Waldo Fernández, sostuvo una charla con estudiantes de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), donde dialogó sobre políticas públicas, los retos que enfrenta el estado y diversos temas, entre ellos el fútbol.

En el encuentro también participó el exfutbolista Javier "El Abuelo" Cruz, quien compartió con los universitarios experiencias de su trayectoria deportiva y destacó la importancia de la perseverancia para alcanzar las metas personales y profesionales.

Durante su intervención, Fernández señaló que la celebración del Mundial de Futbol representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta Nuevo León en materia de infraestructura y desarrollo urbano.

“Chavas y chavos: hay gente en este estado que paga, juntos, matrimonios, parejas que viven juntos, hasta el 60 por ciento de su salario para pagar una hipoteca", expresó.

Asimismo, afirmó que el crecimiento económico del estado debe traducirse en mejores condiciones para la población.

"Eso habla de que no es posible que tengas a un estado que genera riqueza de primer mundo, y fuéramos un país que estaríamos al nivel de China, pero le regresamos a la ciudadanía, a la sociedad, servicios de baja calidad o pésimos", comentó.

Javier "El Abuelo" Cruz motiva a los estudiantes con su trayectoria

Por su parte, Javier "El Abuelo" Cruz exhortó a los universitarios a perseguir sus objetivos y relató algunos episodios de su carrera como futbolista profesional, en los que, pese a las adversidades físicas, logró contribuir al triunfo de sus equipos.

El senador con licencia también aprovechó el encuentro para compartir con los estudiantes algunas experiencias de su vida profesional, al tiempo que los invitó a conducirse con ética en el ejercicio de cualquier actividad.

“Durante mi carrera profesional tuve muchas tentaciones. Cuando trabajé en la Procuraduría General de la República hubo quien se me acercó y me ofreció; cuando trabajé en la iniciativa privada, hubo quien se me acercó y me ofreció hacer cosas que no eran correctas", recordó.