Nuevo León

Impulsa Santa Catarina desarrollo de niños con autismo

Este programa incluye la construcción de un Centro de Atención al Autismo, que complementará las actividades de apoyo para su crecimiento

  • 09
  • Diciembre
    2025

El gobierno de Santa Catarina ha lanzado el taller “Almas Creativas”, diseñado para fomentar el desarrollo de niños y jóvenes con autismo. 

En su séptima edición, los participantes decoraron esferas y realizaron repostería navideña, promoviendo habilidades creativas y terapéuticas.

El alcalde Jesús Nava Rivera, junto a Paola García y Elizabeth Galicia del DIF Municipal, presenció el evento, destacando la importancia de estos talleres en la atención al espectro autista.

Este programa incluye la construcción de un Centro de Atención al Autismo, que complementará las actividades de apoyo.

Durante 2025, se han llevado a cabo siete talleres con diferentes enfoques y un curso de verano para niños con autismo.


